La calor i les temudes picades

Amb la calor, també arriben les temudes plagues típiques de l’estiu, encara que en el cas actual multiplicades per la persistència de les altes temperatures. Els insectes, com les mosques, els mosquits, les formigues, les paneroles o les vespes són companys gairebé inseparables en aquesta època. En alguns casos, només són una mica molestos, però no piquen, però, en altres sí que cal vigilar les picades.

En general, podem dividir els insectes que piquen en verinosos, com les vespes o les abelles -piquen per defensar-se o per instint, però no per alimentar-se-. I xucladors, com els mosquits, les puces i les paparres que s’alimenten de sang.

El risc de les picades rau en el fet que poden transmetre alguna malaltia greu, tant a humans com a animals. Per exemple, les paparres poden transmetre la Malaltia de Lyme que produeix febre, calfreds i dolors musculars i, si no es tracta, es pot estendre al cor, les articulacions i el sistema nerviós. Moltes de les malalties transmeses per aquests insectes són alienes a Espanya i, per tant, poc freqüents. És el cas, per exemple, del Mal de Chagas, una malaltia crònica que transmeten les xinxes i que és pròpia d’alguns països llatinoamericans. Però les molèsties de les picades i les possibles reaccions al·lèrgiques, sí que són un risc molt real en aquesta època de l’any. Segons dades que maneja www.dosfarma.com, al voltant del 3% de la població té al·lèrgia al verí de vespes i abelles.

La taxa de mortalitat és força baixa, però es calcula que unes 3 o 4 persones a l’any podrien morir per aquest motiu a Espanya.