La línia d’alta velocitat entre Figueres, Girona i Madrid ha viscut un matí caòtic després que el robatori de 600 metres de cable de fibra òptica entre l’Arboç i la Pobla de Montornès (Tarragona) obligués a cancel·lar la circulació de trens durant més de cinc hores. Un total de 7.200 passatgers s'han vist afectats per la suspensió de 22 combois, de manera que centenars de persones que tenien previst agafar el tren a Figueres o Girona -majoritàriament, per anar de vacances- han vist alterats els seus plans. Als viatgers de primera hora del matí, Renfe els ha ofert la possibilitat de canviar el bitllet de dia, tornar-los els diners o recol·locar-los en altres combois quan es reprengués el servei, que ha tornat a funcionar a partir de dos quarts de dotze del migdia. En molts casos, els viatgers han hagut de buscar vies de transport alternatives per poder arribar a la seva destinació, especialment si tenien algun enllaç ferroviari o aeri per agafar.

El robatori es va produir a dos quarts de tres de la matinada, quan Adif va començar a detectar afectacions a les comunicacions, senyalització, detectors de caigudes d’objectes i altres dispositius de seguretat. Els Mossos han detingut un jove de dinou anys per haver participat en el robatori, tot i que sospiten que hauria actuat acompanyat. El sabotatge ha obligat a suspendre la circulació de tots els trens d’alta velocitat entre Figueres, Girona i Madrid, tot i que a primera hora del matí s'ha pogut reprendre la circulació entre Madrid i el Camp de Tarragona amb trens especials i entre Barcelona i València per via convencional. A Girona i Figueres, tanmateix, el restabliment de la circulació no ha arribat fins a quarts de dotze del migdia. El primer comboi que ha pogut sortir ha estat un que anava en direcció a París.

Els passatgers gironins s'han queixat, sobretot, de la falta d’informació que Adif i Renfe han proporcionat a través de les xarxes. Per això, molts d’ells han acabat anant fins a l’estació per saber si finalment el seu tren sortiria o quines alternatives tenien. En alguns casos, els viatgers estaven visiblement enfadats. Aquest és el cas de Nathan, un jove francès que, amb la seva parella, havia d’anar des de Girona a Figueres i agafar des d’allà un cotxe compartit per tornar cap a Franç. «No sabíem res i ens hem assabentat que els trens no funcionen a través dels periodistes, i ara no sabem què farem», ha explicat, de mal humor.

Altres viatgers s’ho han agafat amb més filosofia. L’alacantina Núria Valero havia d’agafar el tren per tornar a casa després d’haver passat uns dies a Girona a casa de la seva parella, i quan ha trucat a Renfe per saber si el seu comboi sortiria li han dit que sí, tot i que quan ha arribat a l’estació s'ha trobat que no. Finalment, ha canviat el bitllet per viatjar un dia més tard, tot i que haurà de fer transbord a Barcelona.

Informació "nul·la" a les xarxes

També han optat per canviar la data de viatge la Maria Elena Quintana i la seva família, que havien d’anar a visitar uns familiars a Màlaga. Veient que perdrien l’enllaç a Madrid, han decidit canviar els bitllets i endarrerir el viatge un dia. Malgrat assegurar que l’atenció dels treballadors d’Adif a l’estació ha estat molt bona, Quintana ha lamentat que la informació a les xarxes ha estat «nul·la» i que s'ha hagut d’informar a través de tuits d’altres usuaris.

En Sadurní Romero i l’Alba Creus, que viatjaven cap a París, havien decidit agafar el tren, precisament, davant la previsió de vagues a l’aeroport . En el seu cas, el seu comboi en direcció París ha pogut sortir -tot i que amb retard-, de manera que s’ho han agafat amb el màxim de filosofia possible. «Quan ho hem sentit a les notícies, hem pensat que al ser a Tarragona no ens afectaria, però ja hem vist que sí», han explicat.

La Isabelle Sampayo i la seva filla Elsa, que havien d'agafar tres trens -tots amb retard- des de Malgrat de Mar fins a París, també han intentat prendre’s amb un somriure aquest accidentat inici de vacances. «T’has d’aixecar a les sis per arribar a temps a l’estació, i clar, el retard és un inconvenient gran», ha lamentat Sampayo.

El passat mes de maig, altres actes vandàlics ja van provocar diversos retards a la línia d’alta velocitat a Girona.