El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciat que d’entrada el curs 2022-2023 començarà sense aplicar mesures sanitàries després de tres anys marcats per la pandèmia. Tot i això ha dit que amb la «màxima prudència» perquè ha recordat que la pandèmia no ha deixat de sorprendre en aquests anys.

En tot cas, sostè que no caldran mesures organitzatives relacionades amb la covid i els docents podran fer «el que saben fer: aplicar mesures pedagògiques».

Posa en valor les novetats amb les que comença el curs entre les que esmenta l’inici de la reducció de ràtios a I3, la gratuïtat per a les famílies de l’escolarització a l’I2, la distribució equitativa de l’alumnat vulnerable, l’avançament del curs, la no renovació del concert als centres que separen per sexe i la garantia d’una plaça d’FP en la família escollida per als alumnes de 4t d’ESO. Sobre la gratuïtat de l’I2, explica que està garantit que es mantindrà en cursos posteriors i sobre la possibilitat d’ampliar -la per a les famílies a l’Infantil 0 i l’Infantil 1 reconeix que dependrà de la disponibilitat pressupostària.

Als sindicats els ha demanat un «punt d’inflexió» que permeti arribar a un acord i posar punt i final al conflicte. l conseller creu que l’entesa és possible i recorda que la proposta de recuperar l’horari lectiu per als mestres de primària el curs vinent continua sobre la taula. La proposta va acompanyada d’incorporar 1.400 mestres.