Els caçadors gironins han acordat que no caçaran porcs senglars en protesta pel "menyspreu" que reben des de la Generalitat. La temporada de caça major comença el 4 de setembre, però un centenar de colles de la demarcació han decidit que aquell dia no sortiran. I que a partir d'ara tan sols faran captures de senglars quan sigui necessari per protegir els conreus i evitar que els porcs hi causin danys. Amb aquesta decisió, sobretot, la territorial de la Federació de Caça vol pressionar el Departament d'Acció Climàtica perquè retiri l'obligació d'haver de comunicar les batudes amb antelació (una exigència que s'ha inclòs fa poc dins l'ordre de vedes). "És impossible complir-ho", critiquen els caçadors gironins.

Els caçadors gironins expliquen que el malestar cap a la Generalitat ja ve de lluny. Però que allò que els ha portat a plantar-se han estat les últimes modificacions que el Govern ha inclòs dins l'ordre de vedes. I més en concret, allò que recull el punt 8.3 del seu articulat: l'obligació d'haver d'informar de les batudes amb antelació.

Els caçadors diuen que no poden complir amb aquesta exigència, i que així ja ho han fet saber al Departament. "Establir un punt exacte on seran els animals vius i en constant moviment és impossible, i no es pot exigir per a la pràctica de l'activitat cinegètica; que a més, es fa en reserves de caça de titularitat privada", sostenen tant la territorial de Girona com la Federació Catalana de Caça.

Els caçadors diuen que si no comuniquen abans les batudes, o bé ho fan de manera incorrecta, en cas que hi hagi un accident es podrien quedar sense cobertura de les assegurances. I això, subratllen, tindria "terribles conseqüències econòmiques" per al qui hagués causat l'accident o, de manera subsidiària, per al cap de colla i la junta de la societat de caçadors.

Davant d'aquesta "inseguretat jurídica", la Federació Catalana de Caça va portar l'ordre de vedes davant la justícia i, com a mesura cautelar, va demanar deixar en suspens l'article 8.3 del reglament. Però els tribunals ho han desestimat, cosa que ja suposa haver-se d'esperar a què surti la sentència per veure què resol.

Com això implica anar-se'n més enllà de l'inici de la temporada de caça major, perquè abans del 4 de setembre no hi haurà sentència, els caçadors gironins han decidit plantar-se. I per això, aquest 2022 han acordat que no caçaran senglars, i que tan sols es limitaran a fer aquelles captures que siguin necessàries per protegir els conreus dels danys que causen els porcs. Una decisió, asseguren els caçadors, que prenen per "responsabilitat i solidaritat" amb els pagesos, un col·lectiu que també pateix "greuges" arran de la gestió del Departament.

Per unanimitat

Els caçadors gironins van decidir no començar la temporada de caça major en una assemblea que es va celebrar divendres passat a l'auditori Jaume Casademont del Parc Científic i Tecnològic de la UdG. A la trobada hi van assistir cap a un centenar de colles i societats de caçadors de la demarcació, que van donar suport a la mesura gairebé per unanimitat. La decisió ja s'ha traslladat a la resta de societats i colles del senglar de les comarques gironines que no hi van ser presents.

Tot i que aquest article de l'ordre de vedes hagi estat el detonant de la protesta, els caçadors critiquen que des del Departament d'Acció Climàtica se'ls tracti "amb menyspreu". Acusen la Generalitat de ser "la primera que no compleix amb les normatives relacionades amb la matèria" ni amb els seus compromisos.

I aquí, diuen específicament que encara no s'ha desplegat el reglament que estipula els accessos al medi natural (pendent des dels anys 90) ni tampoc s'ha definit què és una gossera esportiva (cosa que deriva en sancions a qui no disposi de nucli zoològic) o que tampoc s'ha publicat el decret de control de predadors.