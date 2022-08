Macarena Marambio també és coordinadora del projecte Alerta Meduses de la plataforma de ciència ciutadana marina Observadors del Mar. Aquest ha contribuït en millorar la qualitat de la informació sobre la distribució en espai i temps de les meduses a les costes del país. Les observacions, que aporten els qui participen en aquest projecte permeten que l’Institut de Ciències del Mar tingui un registre de la presència d’espècies durant tot l’any i així donar a conèixer la seva temporalitat i proliferacions en algunes zones determinades. A més ha permès que els investigadors puguin registrar observacions d’espècies invasores amb prou antel·lació com per poder generar protocols d’actuació eficients.

Per altra part, aquest tipus de projectes, que arriben més als ciutadans perquè compten amb la seva col·laboració, permeten que hi hagi una millor «transferència» de coneixements sobre temàtiques marines i proporcionar protocols amb rigor científic per facilitar el reconeixement d’espècies i la recollida de dades. Marambio afirma que aquestes informacions, que haurien de ser de gran importància, sovint no son de fàcil accés per a la població, que al cap i a la fi també és l’afectada.

A això es suma el fet que Observadors del Mar compta amb equips científics experts en cada temàtica de les que engloba, la qual cosa permet una validació de cada observació de manera individualitzada, proporcionant un major valor científic a les dades. a més a més, incentiva el diàleg directe entre els investigadors i científics professionals amb els observadors que es troben ente la població.

Més que l’any passat, però menys que el 2020 i el 2021. Aquest és un primer balanç de les picades de meduses que s’estan registrant aquest estiu a la Costa Brava, segons alguns socorristes consultats. La presència de meduses a les costes gironines ha proliferat amb el pas dels anys, no només per la pujada de temperatures i les onades de calor extremes, cada cop més intenses i duradores, també n’és una causa la sobrepesca i la ràpida adaptació al medi amb la que gaudeix la medusa. Així ho afirma Macarena Marambio, investigadora de l’Institut de les Ciències del Mar, quan parla dels factors que provoquen aquest augment, «són cada més evidents i acabaran afavorint la major part de les espècies de meduses».

Les meduses es reprodueixen més quan la temperatura del mar és alta, i alhora la pesca massiva fa que l’animal no compti amb suficients depredadors com per estar en perill, és a dir, no tenen competidors i cada vegada són més quantitat. A més, com afirma Marambio, «les meduses s’adapten molt ràpidament», fins i tot en ecosistemes contaminats. Per aquesta raó la investigadora diu que podria ser «esperable» que la presència de meduses en les platges augmentés encara més d’ara en endavant, però això sí, de moment «les espècies son les que hem trobat cada any».

El coordinador de Creu Roja Palafrugell, Florenci Berta, assegura que el servei de socorrisme de Begur enguany s’ha trobat amb una forta baixada d’avisos de picades de meduses, i diu que «se n’han vist molt poques». Explica que l’aparició d’aquest animal ha estat esporàdic i calcula que des de l’any passat l’afluència ha baixat fins a un 70%, contra pronòstic. «Amb la pujada de les temperatures i les corrents que afavoreixen l’aparició de les meduses, n’esperàvem més, però no ha passat», diu. Afegeix que, des del 15 de juny, només han hagut de col·locar bandera groga per meduses tan sols dues vegades, «mentre altres anys, per aquestes dates ja l'hauríem d’haver posat en més de 10 ocasions».

Les dades de Pro-Activa, agafades des de l’inici de temporada fins el 20 de Juliol dels darrers 4 anys, mostren la incertesa i la poca precisió que es pot tenir en les previsions d’aparició de meduses. Tot i haver experimentat una pujada generalitzada de casos respecte al 2021 a la platges com les de Lloret de Mar, Tossa, Platja d’Aro, Palafrugell i Llançà, el nombre d’afectats d’aquest any és inferior que els del 2020 i el 2019. A diferència de Roses, on hi ha hagut una davallada en la quantitat d’atesos i d’on Pro-activa no en té dades d’anys anteriors o Sant Pere Pescador, on les picades han anat augmentant progressivament, començant per 96 assistències al 2019 fins arribar a les 436 aquest any. El servei aquàtic comunica a més que «el resultat d’ara es com una foto del moment ja que fins que no acabi la temporada no podrem saber si ha estat un any fort o no de picades de medusa, els resultats van variant molt segons diversos factors, sobretot climàtics».

Espècies més comunes

La Pelagia noctiluca és el tipus de medusa amb més presència a la Costa Brava. És de mida mitjana, uns 25 cm. de diàmetre, i té 4 braços orals i 8 tentacles marginals prims i llargs (fins a 2 metres). Son d’un color rosa-vermellós, o més aviat marronós si es tracta d’un exemplar joves. És una de les més urticants, produint unes reaccions que «poden arribar a causar bastant dolor durant un període llarg de temps».

També hi ha la Rhizostoma pulmo, de color blanquinós amb un rivet violeta en l’ombrel·la, que pot arribar a fer uns 40 cm de diàmetre, i té 8 tentacles gruixuts que envolten la seva boca. És urticant. Marambio recomana no tocar-la «ni tan sols si ja es troba a la sorra perquè, estant morta, encara pot generar una picada».

En cas de picada

El protocol general davant de la picada passa per retirar les possible restes de fragments que s’hagin enganxat a la pell, i que poden provocar una segona picada urticant, amb unes pinces o targeta. Seguidament s’ha de netejar la zona afectada amb aigua de mar i aplicar fred, com gel sec, per reduir el dolor i la inflamació. S’ha d’evitar la fricció. Finalment, si no s’han alleugerit els símptomes, és recomanable consultar un professional.

El projecte Alerta Meduses, la ciència comunitària