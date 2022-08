La policia rep més de cinc denúncies al dia per violència masclista a Girona

La policia gestiona més de cinc denúncies de mitjana cada dia per violència masclista a la Regió Policial de Girona. Durant el segon trimestre -d’abril a juny- de l’any han tramitat 460 demandes i això suposa un increment del 6,48% respecte al mateix període de l’any passat (432).

Gairebé tots els indicadors de la violència masclista en l’àmbit de la parella pateixen un creixement aquest segon trimestre i mostren com segueix ben vigent. L’únic que va de baixa són els trencaments de condemna. Un fet positiu si es té en compte que el realitzen els maltractadors quan volen per exemple, tornar-se a acostar a les víctimes. En aquest cas en aquests tres mesos se n’han detectat 55 casos. Això suposa un 5,47% menys que l’any 2021.

Les víctimes en canvi segueixen pujant i la policia n’ha assistit 474 entre l’abril i el juny. Una xifra que s’enfila un 6,28% respecte a l’any passat i que mostra com aquesta xacra no s’atura. Les dones ateses per maltractaments solen estar necessitar ajuda a posteriori i els Mossos d’Esquadra per exemple, en fan un seguiment a través dels Grups d’Atenció a la Vícitma (GAV). Unes unitats que també tenen algunes policies locals.

183 detinguts majors d’edat

L’indicador que aquest trimestre ha anat més a l’alça és el referent a les detencions. Els arrestats majors d’edat han crescut en un 17,31% i això ha suposat 183 arrestos a la Regió Policial d’homes acusats de delictes relacionats amb aquest tipus de violència de gènere. També s’eleven els menors d’edat, es passa de zero fa un any, a dos aquest trimestre.

Una altra tipologia de violència masclista és la que té lloc en l’àmbit familiar. És a dir perpetrada per hores de l’entorn però que no són la parella o exparella de la víctima. Aquí si bé pugen les denúncies en canvi el que baixa són la resta dels indicadors.

En total, la policia ha tramitat 83 denúncies per aquest tipus de violència, un 5,06% més que fa un any. En canvi, les víctimes van de baixa i han caigut prop del 20% i s’han situat en 97, les dones ateses per aquests maltractaments.

L’indicador que va més a la baixa és el dels trencaments de condemna (36,8%) i se n’han produït set. Les detencions també reculen i n’hi ha hagut 23 d’homes majors d’edat, això suposa un 11.54% menys que el segon trimestre del 2021. En canvi, hi ha hagut un detingut més entre els menors i se n’han fet dos.

Aquestes violències masclistes han acabat en algun cas en un delicte de sang. Hi ha hagut un cas de doble crim a Lloret. En aquest cas, els Mossos d’Esquadra investiguen els fets com un doble feminicidi: el de la dona i la filla per part d’un oligarca rus. El doble crim es va produir en una casa de la urbanització Els Pinars de Lloret. El crim s’apunta que va tenir lloc la nit del 18 d’abril i tot apunta que l’home home de 55 anys hauria matat la dona de 53 i la filla de 18 i després s’havia suïcidat penjant-se d’una barana del jardí de la finca.

L’altre crim, en aquest cas, el 16 de juny, un fill va matar la seva mare després de clavar-li diverses ganivetades al coll amb una navalla a la víctima. El fill, de 33 anys, va acabar detingut a Massanes el mateix dia després que escapés en quad del domicili on s’havia comès el crim. Segons va informar l’ACN el dia que el fill va passar a disposició judicial, feia dies que l’arrestat creia que els familiars eren sicaris que el volien matar. El jutge va decretar presó sense fiança i investiga el cas com a homicidi.