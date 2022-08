La sobrecàrrega per falta de potència ha estat la causa dels talls de llum a la costa

Endesa atribueix a la sobrecàrrega en les línies els talls de llum que s’estan produint en els darrers dies en diversos municipis de la Costa Brava. Palamós, Platja d’Aro, Pals i Sant Pere Pescador es van quedar sense subministrament durant hores la setmana passada en hores punta als establiments de restauració i comercials. Les empreses estan valorant les pèrdues i les possibles reclamacions patrimonials. La companyia ha fet canvis als centres de transformació per atendre la demanda existent.

Els talls de llum es van produir entre dimarts i dissabte, en alguns casos més d’un dia i durant hores. Des d’Endesa remarquen que es van produir en hores crítiques de forta demanda, al migdia o a la tarda-vespre, quan estaven els establiments oberts.

Segons la companyia elèctrica, la causa ha estat que s’han fos els fusibles per una sobrecàrrega en centres de transformació de baixa tensió. Per exemple, ha informat que a Platja d’Aro va saltar el subministrament divendres al matí i es va canviar el quadre elèctric d’un centre que alimentava establiments comercials.

Els tècnics s’han encarregat de canviar les màquines poder donar més potència i atendre la demanda existent. Consideren que caldria una actualització de les potències per evitar més talls de llum.

Els municipis afectats es troben en plena temporada turística i les restriccions en el subministrament alteren el ritme dels negocis, en alguns casos impedint-los funcionar amb normalitat.

Càmpings i restaurants

L’alcalde de Sant Pere Pescador, Agustí Badosa, ha explicat que en el seu cas es van produir talls dos dies. El primer va ser dimarts a les sis de la tarda durant tres hores i va afectar la zona de la platja, els càmpings i les guinguetes.

L’endemà el tall de llum es va produir a les set de la tarda, en aquest cas fins a la una de la matinada i afectant la zona del centre i principalment els establiments de restauració. «Quan parlem de la restauració hem de tenir en compte que es tracta de negocis que sovint depenen d’un parell o tres de torns de sopars», diu Badosa. I constata que els negocis grans solen disposar de sistemes alternatius per generar energia, però el petit empresari no.

A Platja d’Aro, l’alcalde, Maurici Jiménez, ha explicat que «el problema és que arriben línies sobrecarregades perquè hi ha més demanda de la que poden donar i amb el quadre que teniem saltava tota la línia» i afegeix que «ara el que han fet amb la reparació de divendres és canviar el tipus de quadre perquè si es sobrecarrega una línia només salti una línia i no tota la zona». D’aquesta manera esperen solucionar les apagades generalitzades. I s’actuarà per detectar les línies sobrecarregades i dotar-les de més potència. Si amb aquestes reparacions no es resol es valorarà quines actuacions es porten a terme.

Pel que fa les possibles pèrdues des de l’Ajuntament s’ha recomanat anar obrint incidències per fer reclamacions patrimonials per si hi ha hagut algun greuge, però creu que «el primer que hem de fer és localitzar les línies que se sobrecarreguen».

A Palamós també van resultar afectats pels talls. Des de l’Ajuntament han assenyalat que valoraran primer amb les entitats comercials quines conseqüències va tenir. «Estem treballant per saber exactament les zones afectades i un cop tinguem la informació valorarem si s’ha d’emprendre alguna acció concreta», diuen.

A Sant Pere Pescador l’alcalde ha informat que els propis empresaris són els que estan fent les valoracions de pèrdues i contactant amb les seves asseguradores per si cal fer les reclamacions pertinents.