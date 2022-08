La primera jornada de la nova tanda de vagues entre els tripulants de cabina de Ryanair, que s'allargarà cinc mesos, ha provocat un retard a l'aeroport de Girona a primera hora, segons ha informat USO, un dels sindicats convocants.

En canvi, l'aeroport del Prat ha tornat a ser el més afectat per la mobilització amb vuit vols cancel·lats i 18 amb retards.

A la resta del territori espanyol s'han cancel·lat 10 vols i hi ha hagut 51 retards a les 10 bases que la companyia aèria de baix cost irlandesa tét.

"La previsió és que l'afectació de la vaga sigui mínima, amb aquest 80% de serveis mínims tan abusiu decretat pel Ministeri de Transports", ha criticat Pau Ibarzábal, secretari de Comunicació d'USO-Ryanair.

Amb aquesta nova convocatòria de vaga també es vol fer pressió perquè Ryanair readmeti els 11 treballadors acomiadats en les dues primeres tandes d'aturades i perquè retiri els prop de 100 expedients sancionadors a d'altres empleats. "Lluitarem fins al final, i no només a través de la vaga sinó fins als jutjats", ha assegurat el secretari de Comunicació d'USO-Ryanair, que ha volgut demanar disculpes als passatgers de Ryanair que es puguin veure afectats per les cancel·lacions o retards de vols. "No tenim cap altra opció. L'empresa no es vol asseure amb nosaltres a negociar res i lamentem que la gent ho pateixi", ha comentat Ibarzábal, que ha volgut finalitzar criticant la postura del Ministeri de Transports i el Ministeri de Treball en aquest conflicte.

Ryanair preveu una "afectació mínima" de la vaga

Per la seva banda, Ryanair ja ha valorat aquesta nova convocatòria de vaga dels tripulants de cabina fins al 7 de gener i ha assegurat que preveu una "afectació mínima" en l'operativa dels pròxims cinc mesos. "Ryanair espera una mínima interrupció a Espanya, si és que n'hi ha alguna", ha puntualitzat la companyia presidida per Michael O'Leary. Ryanair ha assegurat que les aturades de juny i juliol han tingut un suport "escàs" dels treballadors i ha recordat que menys de l'1% dels 3.000 vols diaris que opera arreu d'Europa s'han vist perjudicats per la vaga. La companyia igualment ha posat sobre la taula l'acord amb CCOO sobre salaris, jornada laboral i complements per als tripulants de cabina.