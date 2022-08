Poca repercussió del primer dia del nou període de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair, que preveuen fer aturades de dilluns a dijous durant els propers cinc mesos. La protesta convocada pels sindicats USO i Sitcpla només ha aconseguit endarrerir tres vols a l’aeroport de Girona-Costa Brava, ja que tal com ha indicat la portaveu d’USO, Lídia Arasanz, l’empresa ha tornat a convocar el 100% de la plantilla per a fer els serveis mínims. Tot i això, Arasanz ha assegurat que des del sindicat estaran amatents a qualsevol error de l’aerolínia a l’hora de comunicar els serveis mínims als treballadors per tal de poder exercir el seu dret a vaga.

Aquesta és la tercera tongada de vagues que convoquen els sindicats, després de les de juny i juliol, per forçar la companyia a negociar el conveni dels tripulants de cabina. La protesta està convocada a tots els aeroports d’Espanya on opera Ryanair, tot i que la companyia ha assegurat que l’afectació és i serà «mínima». A l’aeroport del Prat s'han hagut de cancel·lar vuit vols i divuit més van patir retards a causa de la vaga.

A Girona, però, només hi va hagut tres vols endarrerits. Arasanz ha explicat que el seguiment de la vaga entre els empleats de la base de Girona és majoritari, però que no s’han pogut acollir al seu dret a exercir-la perquè la companyia ha tornat a convocar tota la plantilla a cobrir els serveis mínims, per garantir que surten tots els vols.

Tot i això, Arasanz ha garantit que els sindicats es mantindran «forts» i que esperaran a què la companyia cometi algun error a l’hora de comunicar els serveis mínims a la plantilla per tal de poder exercir el seu dret. En aquest sentit, la portaveu sindical ha indicat que, malgrat que l’aerolínia asseguri que l’afectació de la vaga serà mínima, tenen constància que va molt col·lapsada. Segons ha recordat Arasanz, al llarg de l’estiu ja han aconseguit cancel·lar 319 vols arreu de l’Estat.

Negociació del conveni

La nova convocatòria de vaga a Ryanair arriba després de 18 jornades de mobilització entre el juny i el juliol, en protesta per la suspensió de les negociacions amb els dos sindicats pel primer conveni de la companyia i també per reclamar que s’apliqui a la plantilla la legislació espanyola. Les aturades seran de 24 hores, es faran de dilluns a dijous i s’allargaran fins al 7 de gener, si no hi ha cap mena d’acostament entre l’empresa i els sindicats convocants USO i Sitcpla.