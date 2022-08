Els caçadors gironins i la Generalitat han acostat posicions per desencallar el conflicte que ha portat les colles del senglar a plantar-se i decidir no començar la temporada de caça major el proper 4 de setembre. Les principals discrepàncies es troben amb l'ordre de vedes, que obliga a localitzar allà on es faran batudes i que els caçadors critiquen que els crea "inseguretat jurídica", i amb la interpretació de la normativa sobre gosseres esportives. Les dues parts han mantingut una primera reunió a la Delegació del Govern, durant la qual han acordat traspassar el debat a instàncies superiors. Els caçadors agraeixen el gest del Departament, però també asseguren que mantindran la protesta fins que no els donin compromisos per escrit.

24 hores després que els caçadors fessin públic que no capturarien senglars en protesta pel "menyspreu" que han rebut de la Generalitat, les dues parts han celebrat una reunió a la Delegació del Govern. En una banda de la taula, hi havia el president i el vicepresident de la territorial de la Federació de Caça a les comarques gironines, Josep Blanquera i Joan Espona. A l'altra banda, la directora dels serveis territorials d'Acció Climàtica, Elisabet Sánchez, i tècnics del Departament.

La reunió no ha solucionat el conflicte, però sí que ha permès acostar posicions. "Evidentment, hem parlat de tots aquells punts de desencontre, i a partir d'ara hem de treballar-los i d'elevar-los, perquè no només afecten les comarques gironines sinó a tota Catalunya", ha explicat Sánchez.

La directora territorial ha admès que els principals focus de conflicte són dos: l'ordre de vedes i la normativa de gosseres esportives. "Però n'hem parlat de molts altres que també els preocupen", ha afegit Sánchez. Més enllà del què es debati a partir d'ara, la delegada d'Acció Climàtica sí que ha volgut desescalar però una de les discrepàncies. En concret, la que es comuniquin les batudes amb antelació. "El termini de fer-ho 48 hores abans és una recomanació, i no una obligació", ha concretat.

Elisabet Sánchez ha subratllat que l'objectiu de la Generalitat és resoldre el conflicte, i que les colles comencin la capturar senglars el 4 de setembre. "Ens interessa que se solucioni, i és ara quan hem de fer la feina perquè durant tota la temporada es treballi còmodament", ha afirmat.

La directora territorial també ha dit que, precisament, la voluntat del Departament és que no hi hagi malestar amb els caçadors. I ha recordat que, precisament, ells són una peça clau del pla de xoc que ha impulsat la Generalitat per reduir la superpoblació de senglars. Un pla que es basa, precisament, "en la cogovernança" i el treball conjunt.

Acords per escrit

Per la seva banda, el vicepresident de la territorial de la Federació de Caça ha agraït que el Departament els hagi convocat just un dia després que anunciessin la plantada. Joan Espona ha explicat que durant la reunió s'ha arribat a alguns punts d'acord, però també ha admès que, tant per part dels caçadors com per part de la Generalitat, allò que cal ara és debatre'ls a nivell català.

"Estem anant pel bon camí, però això no treu que encara queden coses per debatre", ha dit Espona. El vicepresident també ha dit que les diferents colles tenen clar que els senglars s'han convertit "en un problema de país" (pels accidents de trànsit que provoquen, pels danys a l'agricultura i perquè poden ser un focus d'expansió de la pesta porcina africana).

"Allò que busquem és la complicitat i la col·laboració perquè se'ns respecti com a col·lectiu", ha afirmat Espona. Sobre les divergències que mantenen amb la Generalitat, el vicepresident ha dit que entre allò que se'ls ha de clarificar hi ha de quina manera es localitzen les batudes (per evitar que, en cas d'accident, les assegurances no els cobreixin) o en quin moment les gosseres esportives han de passar a declarar-se nucli zoològic.

"Que ens donin garanties jurídiques és bàsic perquè hi hagi entesa", ha concretat el vicepresident. Per això, de moment, Espona ja ha dit que la plantada continua, i que allò que reclamen per aixecar-la, és que la Generalitat també els doni compromisos per escrit. "El d'avui és un primer pas per arribar a acords, però també cal parlar-los a nivell de Catalunya", ha afirmat.