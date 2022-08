El Consell Comarcal del Ripollès ha engegat una campanya per reduir la quantitat de residus de vidre enfocada als grans generadors com bars i restaurants.

L’acció va començar la setmana passada per part d’informadors d’Ecovidrio, un gestor de residus sense ànim de lucre, conjuntament amb un agent cívic de medi ambient que va incorporar el Consell Comarcal.

L’equip, segons expliquen, fa visites a bars i restaurants per tal d’informar-los sobre com s’han de separar correctament els residus consistents en envasos de vidre, així com per recordar-los l’obligació de fer-ho.

La intenció és saber les circumstàncies de cadascun, informar-los de la necessitat de llençar els envasos de vidre al contenidor verd i donar-los suport per augmentar-ne el reciclatge, per exemple, facilitant-los cubells.

Paral·lelament, la campanya també té la voluntat d’identificar a quines àrees d’aportació de residus s’adrecen més habitualment els treballadors dels establiments de restauració per abocar-hi el vidre. Això permetrà, si s’escau, equipar-les amb uns dispositius que faciliten el bolcatge dels cubells dins dels contenidors de vidre.

A més de la visita inicial de caràcter informatiu, des del Consell expliquen que la intenció és repetir periòdicament la trobada amb els responsables dels establiments. D’aquesta manera volen avaluar l’evolució de la campanya i fer un seguiment dels canvis implementats en les rutines dels bars i restaurants que encara no reciclen els envasos de vidre.

Bars i restaurants

Segons dades d’Ecovidrio, el sector de l’hostaleria i la restauració genera el 52% dels residus d’envasos de vidre d’un sol ús. D’aquest percentatge, es calcula que el 30% acaba als contenidors de rebuig i, per tant, no es recicla.