L'onada de calor i les altes temperatures d'aquest estiu arribaran a la seva fi gràcies a una possible baixada de les temperatures cap a la segona quinzena d'agost. Les dues primeres setmanes d'aquest mes d'agost han superat les temperatures del mes de juliol a Catalunya, però és probable que la temperatura baixi bruscament en pocs dies -prop del 16 o 17 d'agost-, segons els gràfics proporcionats pel servei meteorològic alemany 'Wetterzentrale'. Tot i que encara hi ha incertesa, el mapa del model americà (GFS), adverteix que les primeres nits fresques arribaran més de pressa del previst i hi haurà caigudes generalitzades de fins a 8 a 10 °C.

Quant a les precipitacions, encara és difícil localitzar la seva distribució, però s'esperen alguns xàfecs a Barcelona i pluges locals en diferents punts del litoral català. Mentrestant, les temperatures es mantindran elevades aquesta setmana, amb màximes de 38 °C en llocs com Girona, Lleida o Balaguer. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla INUNCAT per les pluges intenses aquesta tarda, ja que el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que les pluges superin els 20 l/m² en 30 minuts al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i Ponent. Protecció Civil ha recomanat a la ciutadania prendre precaucions en la mobilitat per les zones que es puguin veure afectades per aquest episodi de precipitacions i en les activitats a l'aire lliure.