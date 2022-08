La comarca del Ripollès fa un pas més en la seva aposta pel turisme familiar i de natura i aquest estiu ha tret un nova proposta que té l’objectiu de potenciar el turisme «de benestar i salut» en espais d’alta qualitat natural. Amb el nom Vorater, la iniciativa consisteix en un acompanyament virtual, a través d’una aplicació mòbil (www.vorater.cat), a dotze punts de quatre espais situats a la riba del Ter i que s’han escollit perquè són agradables i permeten que el visitant s’hi relaxi. A més del web, també s’han distribuït mapes i uns llibres a l’estil d’uns quaderns de viatge. «Volem que els visitants puguin gaudir d’aquesta sensació de tranquil·litat, i moments de pau interior», va explicar el president del Consell Comarcal, Joaquim Colomer.

Els espais per on condueix el projecte Vorater són als termes de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. En el cas de Camprodon, es proposa el bosc madur de la roureda de Can Pascal, amb alguns exemplars de més de 200 anys. A Sant Pau de Segúries, l’indret escollit és un tram del camí ral que passa a la vora del riu. A Sant Joan de les Abadesses, es proposa una petita ruta paral·lela a la riera d’Arçamala fins que es troba amb el Ter, on hi ha antigues estructures vinculades amb l’aprofitament de l’aigua, com ara un molí, un pont i un safareig. Finalment, a Ripoll, la proposta és un tram a la vora del riu que surt de la colònia de Santa Maria i passa per la resclosa.

«Està pensat perquè sigui una activitat complementària amb uns recorreguts que ja existeixen, però que donen aquest plus de turisme sostenible i responsable amb l’entorn», va explicar la tècnica responsable del projecte, Teresa Monge. El projecte no proposa rutes senderistes, sinó que ofereix uns punts «de calma i observació» i proposa exercicis com la meditació, el ‘mindfulness’ o el ioga com a eines «per recobrar la serenor, la pau i l’harmonia» aprofitant les qualitats de l’entorn natural del Ripollès.

Totes les rutes són fàcils i no tenen cap dificultat, són recorreguts d’entre 3 i 5 quilòmetres, i es poden fer sol o acompanyats. Per fer-los, hi ha disponibles tres suports: una web app gratuït, i un llibret i un mapa que es poden trobar a les oficines de turisme de la comarca.

Vorater forma part del projecte Xarxa d’espais de contacte amb el riu Ter, i té un pressupost global d’aproximadament 1,6 milions d’euros, finançats en un 50% pel fons Feder de la UE. En aquest projecte s’ha requerit una inversió de prop de 40.000 euros. Hi estan implicats el Consell Comarcal -que n’és el promotor- i els ajuntaments de Camprodon, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses i Ripoll. L’alcaldessa de Sant Pau de Segúries, Dolors Cambras, va subratllar que tots quatre són municipis que, durant molt temps, han viscut d’esquena al riu.