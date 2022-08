El Campionat Europeu de Nacions de Dragon Boat: DBanyoles ’22, per a seleccions nacionals, que Banyoles acollirà del 31 d’agost al 4 de setembre, es calcula que tindrà un impacte econòmic per al territori gironí d’uns 800.000 euros, sumant les despeses en allotjaments, gastronomia, comerç, entre altres activitats, que faran els assistents, segons la previsió del comitè organitzador. Hi competiran de l’1 al 4 de setembre prop de 800 atletes seleccionats pels 10 països que hi participaran (Alemanya, Espanya, Gran Bretanya, Hongria, Itàlia, Noruega, República Txeca, Suècia, Xipre i Ucraïna com a convidada especial), als que se sumaran els acompanyants, expositors i organització. En total, es preveu una suma d’unes 1.500 persones. Els assistents s’allotjaran a Banyoles, Girona i Lloret de Mar.

El president de l’Associació Espanyola de Dragon Boat i president del comitè organitzador de DBanyoles ‘22, Miquel Juncà, destaca la importància d’aquest esdeveniment i l’impacte econòmic que comportarà, a més de la promoció de l’activitat. “Servirà per donar a conèixer el nostre territori, per ajudar a desestacionalitzar el turisme i perquè els participants puguin gaudir d’activitats paral·leles, com les que hi ha organitzades a Banyoles mateix o a altres municipis propers durant la seva estada”.

Els organitzadors destaquen que degut a les conseqüències de la guerra no podran assistir les seleccions de Rússia, Bielorússia ni Moldàvia que són força rellevants en aquests esport, però si que es podrà comptar amb la presència tant del president de la Federació Europea de Dragon Boat, l’italià Claudio Schermi, i també del president de la Federació Internacional, Mike Thomas, entre altres figures importants relacionades amb el Dragon Boat, un esport que està creixent cada vegada més arreu del mon.

L’esdeveniment, organitzat per la Federació Europea de Dragon Boat amb la col·laboració de l’Associació Espanyola, de l’Ajuntament de Banyoles i l’operador local Dragon Boat Emotions, i que inicialment s’havia de celebrar a Ucraïna, permetrà impulsar a la ciutat de l’Estany aquest esport i implicar de manera directe les empreses que ja s’hi estan sumant.

Inscripcions encara obertes per a les empreses

El món empresarial gironí tindrà un protagonisme molt destacat. L’anomenat Festival de Dragon Boat d’empreses es durà a terme el 3 de setembre al matí i consistirà en una jornada lúdico esportiva que permetrà cohesionar els equips a través de la pràctica del Dragon Boat. Ja hi ha apuntades 15 tripulacions que representaran a companyies referents de les comarques gironines com són Hipra, Haribo, Kautec Solutions, Clinica Salus, Royal Protein, Rousselot, Platea, Clinica Bofill, Londji i la Farinera Corominas. Aquesta serà una és una jornada lúdica-esportiva de regates de Dragon Boat amateurs i activitats de Team Building.

A l’esdeveniment s’hi pot inscriure qualsevol empresa o entitat i no és necessari que els seus components tinguin cap experiència prèvia en aquest esport. Una part de les aportacions de les empreses s’adrecen a ajudar l’equip representatiu d’Ucraïna als campionats perquè pugui assistir al DBanyoles’22. A banda de participar directament en el festival, les vies per col·laborar poden ser des d’esdevenir un patrocinador passant per l’aportació de productes per fer un paquet de benvinguda als participants fins a la col·laboració com a voluntaris en tasques organitzatives durant l’esdeveniment.

És molt important aquesta participació de les empreses ja que contribuiran a fer possible aquest esdeveniment, que s’ha hagut d’organitzar de forma excepcional i sense gaire temps, i ajudaran a donar suport a la participació dels equips d’Ucraïna Miquel Juncà - President del comitè organitzador de DBanyoles ‘22

Solidaritat amb Ucraïna i Best Cancer Survivors

En solidaritat amb el poble d’Ucraïna l’organització destinarà una part de les participacions obtingudes a l’associació local de suport a aquest país: Visca Ucraïna. Durant l’esdeveniment hi haurà una competició solidària d’equips formats només per dones que han estat afectades per càncer de mama, les BCS (Best Cancer Survivors). En la competició reservada als equips formats per dones que han patit càncer de mama, (modalitat Breast Cancer Paddlers) hi prendran part 5 clubs: Pink Dragon Ladies de Suècia, Oslo Dragons de Noruega, PICAM de Barcelona, MaPonVa de València, i BCS Sevidragon de Sevilla). Meri Gibson, la presidenta de l’ IBCPC (International Breast Cancer Paddling Committee), l’associació internacional que les aplega, i Lucia De Rainieri, la Vicepresidenta també seran a Banyoles.

Fira del Drac

Una altra activitat serà La Fira del Drac, que se celebrarà el dissabte 3 i el diumenge 4 de setembre al Parc de la Draga i on conviuran, entre altres, expositors artesanals, comercials i foodtrucks. Aquesta Fira comptarà amb actuacions musicals, culturals i activitats esportives i lúdiques, tant per adults com per infants. També es pretén donar a conèixer la cultura i tradicions del País als participants. “Banyoles no ha potenciat prou la figura mitològica del seu drac i aquesta primera edició, aprofitant la presència de tants vaixells de drac a l’Estany, vol reivindicar aquest referent també de forma lúdica i esportiva, amb propostes per a tots els públics durant el cap de setmana del Campionat”, indica Juncà.

Recordem que el Campionat de Seleccions Nacionals del Dragon Boat, que s’havia de celebrar a Kíiv, es va haver de cancel·lar pel conflicte bèl·lic que viu el país i el congrés de la Federació Europea de Dragon Boat va escollir Banyoles, entre les ciutats que es van oferir per ser la seu alternativa de les competicions. Banyoles va acollir el primer festival de Dragon Boat a l’Estat espanyol fa 10 anys i ara serà la seu de l’esdeveniment més important a nivell de seleccions que es farà al món aquest any.

El Dragon Boat reuneix tots els elements per ser una activitat de referència a l’Estany, apta per a tothom i una bona eina de promoció turística Miquel Juncà - President del comitè organitzador de DBanyoles ‘22

Aquesta modalitat de piragüisme mil·lenària que prové de la Xina i es practica amb unes embarcacions amb cap i cua de drac és un esport molt atractiu, divertit, fàcil d’aprendre i apte per a tothom. Es calcula que actualment és l’esport nàutic que més creix al món. A Catalunya, Banyoles va ser pionera el 2012 en la introducció d’aquest esport.