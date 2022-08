El Govern posa nou empleats més a l’Oficina d’Estrangeria de Girona

El Govern espanyol ha reforçat l’Oficina d’Estrangeria de Girona amb nou empleats públics més, després que al llarg dels darrers dos anys les queixes tant d’usuaris com de sindicats per la falta de personal -fet que genera llargues esperes- hagin estat constants. La contractació d’aquests nou treballadors s’emmarca dins d’un pla de xoc que implantarà el Ministeri de Política Territorial per reforçar les Oficines d’Estrangeria de tot Espanya, amb un total de 295 empleats de reforç.

La falta de personal havia fet que, al llarg dels últims dos anys (sobretot arran de la pandèmia), les llistes d’espera a l’oficina gironina s’allarguessin cada vegada més. De fet, segons va denunciar el sindicat CSIF, el temps d’espera per resoldre tràmits a Giorna era el doble (sis mesos) delque estableix la llei, mentre que el propi Govern admetia davant del senador d’ERC Jordi Martí que l’Oficina tenia tretze places vacants, el que suposa un 35% de la plantilla. Fins i tot van posar una persona de Càceres a treballar de forma remota per a l’Oficina de Girona, ja que no donaven l’abast. Ara, el Govern vol posar remei a aquesta situació amb la contractació de nou treballadors que permetin agilitzar els tràmits. I és que les Oficines d’Estrangeria de tot l’Estat van veure incrementat en gairebé un 30% el nombre de sol·licituds rebudes durant l’any 2021 en relació al 2020: amb més de 866.790 peticions, es va assolir el rècord des de l’any 2012. Segons indica el Govern estatal, en molts casos són sol·licituds d’autorització de residència i treball, però també s’hi sumen els ciutadans britànics que volen regularitzar la seva situació després del Brexit. Per tot plegat, el Govern ha tirat endavant un pla amb el qual vol «millorar l’atenció a la ciutadania», i que complementarà amb una productivtat extraordinària i puntual per agilitzar la tramitació dels expedients al llarg dels propers mesos.