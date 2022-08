L’Espai LGTBI de Girona també ha «condemnat enèrgicament» les piulades del regidor de Cultura de l’Ajuntament de Banyoles, Miquel Cuenca, en què recomanava llegir el llibre Nadie nace en un cuerpo equivocado i es mostrava en contra del projecte de la llei trans que prepara el govern espanyol. En un comunicat, l’Espai considera que les piulades van ser «trànsfobes» i indica que la llibertat d’expressió està acotada pels drets humans: «Ni el racisme, ni la misogínia, ni l’antisemitisme i per descomptat l’lftbifòbia o qualsevol altre discurs d’odi poden estar amparades per la llibertat d’expressió», afirmen. També diuen que els càrrecs públics haurien de ser els primers en defensar els drets humans.

Mentrestant, el PSC de Banyoles considera que el govern de Junts hauria d’aver aprofitat les xarxes socials per desmarcar-se de forma immediata de l’opinió de Cuenca, per tal d’«esvair dubtes». Els socialistes indiquen que tothom és lliure d’opinar, però que quan s’utilitzen adjectius, com en el cas de Cuenca, «és perillós, ja que si es trien malament, poden ofendre», com ha estat el cas. També adverteixen que l’opinió d’un càrrec públic no l’eximeix de complir la llei.