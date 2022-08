Ryanair assegura que la nova tongada de vagues dels tripulants de cabina, convocada pels sindicats USO i Sitclpa, no suposarà «interrupcions» durant els vols previstos pels mesos d’agost i setembre. En un comunicat, l’aerolínia va recordar ahir que ja ha arribat a un acord laboral sobre els tripulants de cabina amb Comissions Obreres, i assegura que les vagues convocades per USO i Sitcpla -mobilitzacions de 24 hores que es faran de dilluns a dijous fins al mes de gener-, que reclamen una nova negociació del conveni, van rebre «poc suport» durant els mesos de juny i juliol, i preveu que tampoc tindran «cap impacte» a l’agost i el setembre. De fet, l’aerolínia assegura que els dos sindicats «representen una petita part dels nostres tripulants de cabina espanyols».

Ahir, la segona jornada d’aquesta tercera tanda de vagues va provocar la cancel·lació de dos vols i quatre retards a l’aeroport de Barcelona-el Prat fins a les 9 del matí, segons va informar USO. En concret, es van suspendre els vols de primera hora d’anada i tornada a Londres, a l’aeroport de Stansted.

A Girona, l’aturada no va tenir cap afectació a primera hora del matí, ja que no es va produir cap cancel·lació ni cap retard. A la tarda, en canvi, sí que hi va haver alguns vols, com el de Bristol, que van sortir amb retard. Els sindicats es queixen que l’aerolínia ha convocat tots els treballadors de la base de Girona a fer un 100% de serveis mínims, de manera que no poden exercir el dret a vaga. Tot i això, esperen que la companyia cometi algun error a l’hora de comunicar els serveis mínims als empleats, per tal de poder exer cir d’aquesta manera el seu dret a vaga.

Al conjunt de l’Estat, la vaga d’ahir va provocar demores en 27 vols. Les aturades a Ryanair s’allargaran durant cinc mesos, fins al 7 de gener, si no hi ha cap acostament entre l’empresa i els sindicats convocants USO i Sitcpla.