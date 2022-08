El servei local de teleassistència del Dipsalut ha contactat, durant els mesos de juny i juliol, amb tots els seus usuaris per tal d’informar-los de les pautes que han de seguir per protegir-se de les altes temperatures, tant a casa com al carrer. En total, des del Centre d’Atenció del Servei s’han realitzat més de 7.000 trucades preventives: 3.230 durant el mes de juny i 3.564 al llarg del juliol. Durant aquest mes d’agost se’n continuen fent, de manera que a finals d’estiu preveuen haver realitzat prop de 9.000 trucades telefòniques estrictament vinculades a la prevenció davant les onades de calor.

Segons ha informat el Dipsalut, s’està contactant amb tots els usuaris (8.761 domicilis al conjunt de la demarcació), tot prioritzant els més vulnerables, ja sigui pel seu estat de salut o perquè compten amb menys suports familiars o socials. Durant aquestes trucades, l’equip de professionals de la teleassistència informa els usuaris de les pautes generals que han de seguir per protegir-se de la forta calor, tant a casa com al carrer. També els recorda la importància d’alertar el Servei si tenen la mínima sospita d’un cop de calor o altres afeccions provocades o agreujades per les altes temperatures. Quan es donen aquests casos, s’inicia el procediment habitual d’atenció a emergències de salut. Algunes de les recomanacions generals que es donen són refrescar-se i hidratar-se sovint, adaptar la dieta (evitant àpats molt calents o pesants, així com les begudes alcohòliques), vestir amb roba lleugera que no sigui ajustada (cotó i colors clars, calçat còmode i transpirable) i tenir les persianes de casa ben abaixades durant el dia, tot obrint a la nit per respirar i ventilar. També se’ls diu que s’exposin el mínim al sol i que sempre ho facin amb protecció.