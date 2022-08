Per a la festa major d'enguany, l'ajuntament d'Olot aposta per reduir la petjada ecològica utilitzant gots biodegradables fets de pellofa d'arròs en comptes dels vasos reutilitzables. La imatge dels gots de les barraques de les Festes del Tura 2022 serà la figura dels gegants, obra de l'alumna de l'EME, Àngela González Vidal.

Aquest canvi de model s'ha dut a terme amb la voluntat de fer unes festes més sostenibles. Olot farà servir uns vasos 100% biodegradables i totalment ecològics durs i resistents que es descomponen orgànicament però que es poden reutilitzar durant 2 anys i que són aptes per a l'ús de microones o rentaplats. Això permetrà una reducció en la generació de residus i, per tant, una disminució de la petjada ecològica. A més, la seva fabricació requereix menys consum elèctric.

El regidor de Festes, Agustí Arbós, remarca l'aposta del consistori en aquest àmbit de sostenibilitat i medi ambient. «És un exemple més de les accions que s'impulsen a Olot seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible que fixa l'Agenda 2030; d'on se'n deriva un menor consum de plàstic, entre altres mesures que anem implementant», ha assenyalat. Arbós també ha destacat que Olot és un dels primers municipis gironins en apostar per aquesta tipologia de gots que permeten reduir la petjada de CO₂ en un 72%.

Dels gots de les Festes del Tura 2022 se n'ha fet una producció de 36.000 unitats (330ml) a través de l'empresa proveïdora Retolprom, sota la marca d'EcoGots. Els vasos es podran adquirir per un euro, amb la consumició que es realitzi, a les barraques de les festes. L'objectiu és que cada persona pugui utilitzar el mateix got en les diferents consumicions. Aquest se'l podran emportar a casa o, si ho prefereixen, el podran retornar i se'ls hi abonarà l'euro.