Fins no fa tant temps, la mobilitat sostenible a la Garrotxa era força desconeguda, amb freqüències i rutes de transport públic que comptaven amb una ocupació de només el 30% de l’aforament disponible en busos urbans i interurbans. Accions ben intencionades que no aconseguien traspassar la influència més enllà dels que ja n’eren usuaris habituals.

Però és just reconèixer l’esforç que s’ha fet últimament a la comarca, amb iniciatives com el bus transversal que connecta bona part dels polígons industrials i les viles més importants; l’increment de les freqüències i la millora en el temps de trajecte del bus exprés Olot-Girona; o el transport públic a demanda, que s’acaba d’ampliar als dies festius. Un altre aspecte recent, que esperem que signifiqui un salt qualitatiu i un increment en l’ús del transport públic, ha estat l’anunci de la implementació de la integració tarifària. Aquesta arriba per iniciativa de la moció que ERC va presentar al Consell Comarcal de la Garrotxa, juntament amb altres propostes, com la creació de la Taula de Mobilitat comarcal.

Ja ningú discuteix l’existència del canvi climàtic i si volem rebaixar el nombre d’emissions de carboni -des d’ERC n’estem plenament convençuts- cal actuar en un dels àmbits fonamentals: la mobilitat. Cal que siguem ambiciosos i veure la mobilitat sostenible com un element essencial que formi part del canvi de model econòmic, social i ambiental. Ho hem de fer amb propostes concretes, com el carril bici del Fluvià o la promoció dels bici carrils connectats a les parades de transport públic; l’impuls de la mobilitat elèctrica; l’ús del vehicle compartit; l’estudi del tren tram, una iniciativa que pot vertebrar la comarca i que hauria de permetre accedir en millors condicions a una estació de referència de Rodalies, en aquest cas la de Torelló amb la R3 que, al mateix temps, seria necessari que comptés amb bons horaris i facilitat per arribar-hi amb transport públic; o disposar d’una bona connexió amb el tren d’alta velocitat, a través de l’estació de Figueres-Vilafant.

Ens hem de marcar propòsits reals com estendre la mobilitat sostenible com element quotidià, que ens permeti arribar al nostre lloc de treball, accedir a equipaments públics, administratius o sanitaris o disposar de connexions que permetin fer créixer la mobilitat turística. I per aconseguir-ho cal diàleg entre organitzacions i administracions i canvis fiscals que estimulin la utilització del transport públic, de manera que compensi a la ciutadania el seu ús en comptes del privat, molt més onerós i contaminant.

Malgrat que som conscients que som una comarca àmplia territorialment i amb la població dispersa, serveis com el Bus a la Demanda demostren que podem trobar la manera d’implantar un transport públic eficient i d’utilitat, que provoqui un canvi de rutines i mentalitat a la ciutadania. Ja hauríem d’haver superat l’afirmació de la Margareth Thatcher, que als anys 80 defensava que «una persona de 30 anys que no pogués anar a treballar amb el seu propi vehicle particular era un fracassat».

Cal la implicació i la complicitat de les Administracions Públiques, sobretot de les locals: primer, mitjançant l’Urbanisme, entès com a capacitat de governar, dirigir i realitzar un projecte urbà que tingui en compte la mobilitat; segon, calen plans de mobilitat en espais de referència, com per exemple, als hospitals públics; i, finalment, s’han d’aportar i mantenir els recursos per fer possible una mobilitat sostenible real. No tinguin dubtes que aquests seran uns diners públics ben emprats.