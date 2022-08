El curs 2021-2022 del Servei Comarcal de Català del Pla de l’Estany ha servit per recuperar la presencialitat dels serveis que ofereixen. Aquest fet i la bona resposta de la ciutadania fa que el balanç d’aquets curs hagi estat molt positiu. Pels cursos de català dels diferents nivells hi han passat més de 170 alumnes i el programa de Voluntariat per la Llengua ha comptat amb un total de 14 parelles lingüístiques.

La tornada dels i les alumnes del diferents cursos que el Servei Comarcal de Català (SCC) del Pla de l’Estany ofereix s’ha combinat amb la formació en línia i virtual. El SCC, que forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) ha impartit un total de set cursos de diferents nivells i modalitats durant tot el curs 21-22. En paral·lel, durant aquest curs també s’han obert tres períodes de proves de col·locació. La pandèmia de la Covid-19 va provocar que en els dos darrers curos les trobades emmarcades en el programa Voluntariat per la Llengua (VxL) s’haguessin de fer, preferentment, en línia. El curs que acaba de finalitzar, però, també ha suposat el retrobament cara a cara de les parelles lingüístiques. Així doncs, aquest darrer curs també ha servit per renovar la col·laboració de 8 entitats i establiments amb el programa i sumar-n’hi 6 de nous.