El sindicat CSIF considera que la decisió del Ministeri de contractar nou persones més per treballar a l’Oficina d’Estrangeria de Girona és «insuficient» i només és un «rentat de cara per fer callar les crítiques» davant la manca de personal. El president del CSIF a Girona, Rafa Sánchez, recorda que el proper dimarts,16 d’agost, entrarà en vigor el nou reglament d’estrangeria, fet que provocarà l’entrada «de centenars i centenars de nous expedients» de persones que a partir d’ara compliran amb els requisits per regularitzar la seva situació. «Des del mes de maig estem sentint a dir que han de venir reforços, però o s’afanyen molt o no seran aquí dimarts», adverteix Sánchez.

El representant sindical també assenyala que, malgrat l’arribada de nou treballadors, n’hi ha dos que aquest any segur que marxen -un per jubilació i l’altre perquè ha escollit un altre destí- i dos més que probablement també marxaran. «Això farà que, en realitat, només guanyem cinc efectius nous», lamenta Sánchez. Uns efectius que, malgrat ser benvinguts, arribaran en forma d’interins i sense conèixer la feina, de manera que trigaran uns mesos a aprendre els procediments. Per tot plegat, Sánchez manté, igual que ha defensat en els últims mesos, que el Govern estatal ha d’oferir places estructurals -i no interines- a l’Oficina d’Estrangeria de Girona, així com posar complements específics per fer aquestes places «atractives» i que la fent no marxi cap a altres destins. «La situació a Girona és molt greu, gairebé crítica», adverteix.