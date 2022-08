El Gironès, el Ripollès i la Garrotxa són les comarques gironines que tenen un major percentatge de recollida selectiva, ja que en tots els casos superen el 50%. En canvi, la Cerdanya és, amb només un 28%, la comarca de tot Catalunya amb un percentatge més baix en aquest tipus de gestió de residus. Així es desprèn de les últimes dades fetes públiques per l’Agència de Residus de Catalunya, corresponents a 2021, segons les quals la quantitat de tones de deixalles recollides de forma selectiva van incrementar l’any passat a totes les comarques gironines excepte a l’Alt Empordà, on la xifra va disminuir lleugerament. Però malgrat l’increment generalitzat de la recollida selectiva, també s’ha de tenir en compte que la generació de residus municipals va créixer a quatre de les vuit comarques gironines al llarg de l’any passat. La crescuda més destacada es va produir al Baix Empordà, on la generació de residus va créixer un 8,1%. Cal tenir en compte, tanmateix, que l’any anterior, el 2020, havia coincidit amb la pitjor fase de la pandèmia, de manera que el turisme pràcticament no havia vingut a la Costa Brava, mentre que l’estiu de 2021 sí que es va produir una bona recuperació de visitants al Baix Empordà.

El Gironès, amb un 53,18%, és la comarca que en aquests moments té un major percentatge de recollida selectiva, fruit dels esforços que ha fet el Consell Comarcal per implantar-la a molts dels seus municipis. En segon lloc, també superant el 50%, hi ha el Ripollès, amb un 51,9% de les escombraries recollides de forma selectiva, i la Garrotxa, amb el 50,6%. Molt a prop de la meitat es troben també el Baix Empordà (48,45%), la Selva (46,77%), l’Alt Empordà (46,62%) i el Pla de l’Estany (44,76%), mentre que la Cerdanya, amb el seu 28,48%, se situa a molta distància i es converteix en la comarca de Catalunya amb un percentatge més baix.

Tot i això, la quantitat de residus municipals generats a les comarques gironines va incrementar durant l’any passat a la meitat de les comarques de Girona. Així, a part del ja mencionat augment del Baix Empordà, el volum de residus generats també va incrementar al Ripollès -una comarca molt beneficiada també pel turisme interior durant la pandèmia-, amb un creixement del 3,7%; la Cerdanya (+1,3%) i la Selva (+0,3%). En canvi, l’Alt Empordà va ser on més va disminuir el volum de deixalles de tota la demarcació, amb una caiguda del 5%. Això podria explicar el fet que també hagi estat l’única comarca on el nombre de tones de deixalles recollides de forma selectiva ha disminuït en lloc de créixer. D’altra banda, també han vist reduïdes les seves deixalles el Pla de l’Estany (-1,8%), la Garrotxa (-0,6%) i el Gironès (-0,4%).

En el conjunt de Catalunya, el volum de residus generats també ha anat a l’alça, amb un creixement de l'1,3%, i la generació per càpita s’ha situat en 519 quilos per habitant i any. Per això, des de l’Agència de Residus de Catalunya alerten que cal «una gran conscienciació» i avançar cap a «pautes de consum perquè no hi hagi tants residus».

En aquest sentit, indiquen que els productes haurien de ser «repensats» per poder tornar-se als proveïdors i dissenyats per tal de ser «més duradors i aprofitables». A més, l’Agència demana tant a la ciutadania com als comerços que prenguin consciència sobre el malbaratament, i defensa que cal «prevenir i fer bé la recollida selectiva» perquè els ens locals puguin enviar els residus a tractar i obtenir-ne materials per a un nou cicle productiu.

Més del 50% dels residus de Catalunya no es recullen de forma selectiva

Si s'observen dades de tot Catalunya, el percentatge de residus municipals recollits de forma selectiva es va situar en un 46,6%, tot arribant a les 1.878.000 tones. Segons assenyala l’Agència Catalana de Residus, això representa un increment del 3,1% i 52.700 tones més que l’any 2020.

Per fraccions, les quatre principals (orgànica, vidre, paper i cartró i envasos) van incrementar durant el 2021 lleugerament respecte de l’any anterior. La fracció que més va créixer va ser la de matèria orgànica (4,6%) seguida del vidre (3,2%). Els envasos i el paper/cartró van créixer menys, només un 1% i un 0,5% respectivament. Tanmateix, arreu de Catalunya encara hi ha més de la meitat dels residus municipals generats que no es recullen selectivament. Segons aquestes dades, la fracció resta representa el 53,4% de les tones recollides (2.149.400).

En canvi, l’Agència apunta que una dada positiva és la davallada contínua de les deixalles que s’envien a dipòsit controlat. L’any 2021 es van destinar a dipòsit el 33,6% dels residus municipals generats. L’any 2035, d’acord amb les directives europees, només es podrà dur a dipòsit controlat un màxim del 10% dels residus municipals generats. La quantitat de tones de residus destinats a dipòsits controlats és d’1.352.000 tones.