Ecologistes en Acció ha afirmat aquest divendres que veu «inacceptable» que els governs català i espanyol es plantegin «ressuscitar» el gasoducte MidCat, el megaprojecte d'interconnexió gasística per unir la península Ibèrica i França, que passaria pel Pirineu català. En concret, el conducte havia d'anar des d'Hostalric fins a Barbaira, passant per Figueres i el Portús, a més d'una estació de compressió a Martorell i una altra a la banda francesa. En un comunicat, l'organització ecologista ha assegurat que el projecte abandonat tindrà «un alt impacte territorial» i no hi ha seguretat «que sigui continuat pel costat francès». La solució a l'actual crisi del gas, per l'entitat, s'ha d'enfocar en la transició a un model energètic resilient.

«La reducció del consum és essencial, en comptes d'aprofundir en la dependència els combustibles fòssils amb més infraestructures gasistes», insisteix Ecologistes en Acció. L'organització ha criticat les reaccions a la Generalitat i a l'executiu espanyol que han generat les declaracions del canceller alemany Olaf Schlof, que va lamentar aquest dijous que no existís un gasoducte que unís Portugal, Espanya i França amb el centre d'Europa com a resposta a l'actual crisi energètica que està patint Alemanya en el seu intent de sortir de la seva dependència respecte al gas rus. Hores després, tant la vicepresidenta tercera del Govern i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, i la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, com la consellera d'Acció Exterior, Victòria Alsina, han celebrat la proposta de Scholz. Davant d'aquestes declaracions, Ecologistes en Acció continua mostrant el seu «rebuig rotund al fet que una resposta solidària hagi de ser ressuscitar un gasoducte i invertir milers de milions en infraestructura fòssil en lloc d'apostar per una transició energètica urgent cap a un model renovable i democràtic». En aquest sentit, l'organització assenyala que Alemanya és dels països amb més emissions per càpita a escala global i europeu que «ha d'afrontar la seva particular crisi energètica fent grans canvis en el seu model de producció i consum, fins a assolir la descarbonització, i deixar d'imposar mesures a la resta de països europeus en benefici propi». D'altra banda, l'organització ecologista destaca que els terminis de vuit mesos plantejats per la ministra de Transició Ecològica espanyola «són irreals o incorreran en un increment substancial dels costos». A més, han recordat que «França encara no s'ha pronunciat sobre la mateixa infraestructura que va rebutjar el 2019». Pel que fa al finançament, Ecologistes en Acció es pregunta «qui costejarà finalment aquesta infraestructura, ja que l'Estat espanyol ja consta d'un sobredimensionat sistema gasista que fa anys que la ciutadania paga».