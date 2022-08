L'aeroport de Girona-Costa Brava continua recuperant-se després de la pandèmia, tot i que aquest mes de juliol ha tornat a quedar lluny de les xifres de 2019. Segons les dades d'Aena, les instal·lacions de Vilobí d'Onyar han passat 212.696 usuaris, el que significa pràcticament un 28% menys que l'últim any abans de la pandèmia. Això sí, la millora respecte l'estiu passat és evident, ja que s'han multiplicat per quatre els visitants rebuts durant el juliol de 2021. Per tot plegat, durant els set primers mesos de 2022 l'aeroport gironí encara se situa un 33,7% per sota del volum que va tenir durant el mateix període de 2019.

Durant el mes de juliol, l'aeroport gironí s'ha vist afectat per les jornades de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair (la principal companyia que opera a Vilobí), tot i que no van tenir excessiva repercussió. Per nacionalitats, els viatgers procedents del Regne Unit van ser els que van tenir una major presència, tot creixent un 1.326% respecte l'any passat. D'aquesta manera, els britànics es tornen a convertir en els principals clients de l'aeroport, després de dos anys de pràcticament no haver-hi pogut viatjar a causa de la pandèmia. L'estiu passat, de fet, Jet2 no va volar a Girona i Ryanair va reduir el nombre de vols, que ara s'han tornat a recuperar. De fet, Londres-Stansted ha estat el primer aeroport de destí dels usuaris gironins.En segon lloc es troba el turisme alemany, amb 31.230 persones (un 167% més que l'any passat) i a continuació hi ha els visitants holandesos, que creixen un 125,4%. Els tripulants de cabina de Ryanair anuncien 12 dies més de vaga al juliol Tot i que el nombre de passatgers no ha incrementat, sí que ho fa la quantitat d'operacions, que creixen respecte el 2019. Durant aquest mes de juliol es van realitzar 2.576 moviments, un 5,6% més que el mateix mes de 2019. Entre gener i juliol ja són 12.170 els vols operats a Vilobí, un 23,7% més que durant els mateixos mesos de 2019. Els vols internacionals sumen 1.607 moviments al juliol, per la qual cosa es recuperen un 79,9% respecte al mateix mes de 2019 i acumulen, des de principis d'any, un total de 6.034 operacions, una recuperació del 79,1% respecte als mateixos mesos del 2019. Finalment, en relació a les mercaderies, al llarg del juliol es van transportar 2.382 quilos, un 2,9% més que el juliol de 2019, aconseguint els 67.597 quilos entre gener i juliol. Aquesta xifra suposa un 39,2% més que l'acumulat dels mateixos mesos de 2019.