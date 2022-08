Sis alcaldes de la Costa Brava han fet front comú davant els talls de llum "endèmics" que pateixen a l'estiu. Són els de Sant Feliu de Guíxols, Platja d'Aro, Palamós, Calonge i Sant Antoni, Palafrugell i l'Escala.

Asseguren que estan farts de patir apagades, que van des dels microtalls fins a quedar-se a les fosques durant hores. Diuen que la situació ve de lluny, perquè es repeteix any rere any, i exigeixen a Endesa un pla d'inversions a la xarxa que vagi més enllà dels "pedaços" i solucioni la sobrecàrrega que pateixen les línies. A més, reclamen tenir interlocució directa amb la companyia, perquè quan hi truquen no troben ningú a l'altra banda de la línia. Si Endesa no mou fitxa, ja avancen que demanaran empara a la Generalitat.

Indignació entre el sector de la restauració de Palamós per una apagada de llum en una nit d’agost que es preveïa molt profitosa pic.twitter.com/iZWcf3vG53 — Ramon Ribas Coll (@ribas1975) 6 de agosto de 2022

No depenen de la mateixa subestació, però sí que asseguren que els seus municipis pateixen una "malaltia comuna": els talls de llum en ple estiu. Cinc alcaldes del Baix Empordà i un de l'Alt han fet pinya aquest divendres per reclamar a Endesa que els doni solucions reals a la problemàtica, i que quan hi ha apagades, tinguin algú amb qui parlar directament.

Els alcaldes asseguren que al pic de la temporada turística, quan entre els sis municipis arriben a sumar més de 400.000 persones que hi estiuegen, és "inadmissible" quedar-se a les fosques. "La situació no és acceptable i més tenint en compte que el turisme s'està recuperant després de dos anys difícils com els que hem viscut", critica l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler.

Explica que al poble, d'ençà del 23 de juliol, han patit "talls importants" durant sis dies, que han afectat els dos nuclis amb el perjudici que això suposa per als negocis. "És el moment d'exigir solucions, perquè des dels ajuntaments sempre hem complert amb allò que se'ns demana", diu Jordi Soler en referència a Endesa.

A Palafrugell, el seu alcalde, Joan Vigas, explica que al juny van tenir apagades "de dues hores" durant dos o tres dies. Però que allò que els preocupa més, i que veuen "gravíssim", són els microtalls que pateixen els nuclis costaners. A més, tant ell com la resta coincideixen en què això impacta de ple damunt la imatge de la Costa Brava com a destinació. "Si volem ser un destí de qualitat, no ho podem permetre de cap manera", subratlla.

Interlocució directa

A Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas critica que les apagades que es van registrar l'agost passat a Sant Pol i a la zona comercial, aquest 2022 s'han tornat a repetir. "Reclamem solucions, perquè ja no es tracta de talls puntuals sinó endèmics", subratlla l'alcalde ganxó.

Motas, a més, també eleva el clam dels alcaldes per tenir "interlocució directa" amb la companyia, i que hi hagi un responsable directe d'Endesa al territori amb qui poder contactar. "Els alcaldes ja tenim una línia per a emergències, però no funciona; ens trobem amb una companyia totalment impersonal", critica. I assegura que la situació ja es torna "rocambolesca" quan se'ls deriva cap a la web, perquè sense llum no els funciona l'internet.

Un pla d'inversions clar

L'alcalde de Palamós, Lluís Puig, recorda que dissabte passat al vespre el municipi va patir un tall de llum que, fins i tot, va arribar a fer suspendre el partit Girona-Bolívar. "No és just que companyies que anuncien beneficis multimilionaris a bombo i plateret, no tinguin la xarxa adequada", critica.

🚨 El camp del palamos sha quedat totalment a la foscor i tothom ha tret el mòvil com en un concert. @GironaFC ⚪️🔴 pic.twitter.com/5qfGyoFWlV — Maria Garrido (@mariagarridos) 6 de agosto de 2022

Per això, els sis municipis de la Costa Brava exigeixen a Endesa que els posi damunt la taula un pla d'inversions que solucioni el problema "estructural" i la "sobrecàrrega" que pateixen les línies. L'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez, explica que la "precarietat" de la xarxa hi continua essent, encara que la companyia faci "reparacions exprés", que al capdavall acaben essent "pedaços".

"Reclamem un pla concret d'inversions estructurals, que consolidi solucions", subratlla Jiménez. L'alcalde també explica que, quan hi ha talls, els ajuntaments se senten impotents, perquè ningú de la companyia els respon, i s'acaben convertint en receptors de les queixes i afectacions que pateixen els negocis.

"Sabem quin és el problema"

Per la seva banda, l'alcalde de l'Escala, Josep Bofill, recorda que el problema dels talls elèctrics "ve de lluny", perquè d'una manera o altra, els diferents municipis els pateixen des de l'any 2017. Explica que, en el seu cas, l'Escala ha patit talls en divendres i dissabtes al vespre, i que això els genera "preocupació i incertesa", perquè es donen quan és cap de setmana i hi ha "màxima afluència" de turistes. "Sabem quins són els problemes: les línies se saturen, i allò que cal és millorar-ne les instal·lacions", reitera Bofill.

Els alcaldes expliquen que es fa impossible calcular les pèrdues que han patit els negocis afectats pels talls elèctrics. Demanen que tots els qui s'han quedat a les fosques, o han tingut microtalls, obrin incidències davant d'Endesa i ja avancen que, per part seva, si la companyia no els dona resposta a les reclamacions, demanaran empara a la Generalitat.

Endesa ho atribueix a consums excessius

Endesa ha sortit al pas de les acusacions dels alcaldes de la Costa Brava afectats pels talls de llum. La companyia assegura que la xarxa que abasteix la zona està ben "dimensionada a les potències contractades" i que és "robusta". En aquest sentit, atribueix la situació a la fusió de fusibles perquè alguns clients del sector de l'hostaleria i la restauració estan consumint "molt més" d'allò que tenen contractat.

També nega que els alcaldes no tinguin un interlocutor a l'altra banda amb qui parlar quan els municipis pateixen talls. De fet, des de la companyia asseguren que tenen un telèfon "directe" perquè se'ls doni resposta, i que funciona.

D'altra banda, fonts d'Endesa asseguren que no ha calgut instal·lar cap grup electrogen perquè totes les avaries s'han resolt en un termini màxim de dues hores i recorden que les línies elèctriques que es troben en municipis inclosos dins del Pla Alfa per risc d'incendi tenen les actuacions "condicionades" perquè cal que un operari s'hi desplaci 'in situ' per verificar que no hi ha cap element de risc.

Amb tot, la companyia insisteix que estan en contacte amb els ajuntaments afectats i que treballen coordinadament amb ells en l'execució d'obres de millora.