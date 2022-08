Tant la comarca de la Garrotxa com la ciutat d’Olot confien que aquest estiu les dades d’ocupació turística arribin a unes xifres pròximes o iguals a les del 2019, que va ser l’últim període de vacances abans que comencés la pandèmia. Les dades del mes de juliol a Olot van ser molt prometedores, ja que van consolidar les pernoctacions. Un 48,41% de les persones ateses a l’Oficina de Turisme van passar quatre o més nits a la ciutat, és a dir, deu punts percentuals més que l’any passat (34,68%). De cara a l’agost, de moment les xifres continuen amb la mateixa tendència que les del juliol i, per tant, les previsions segueixen essent molt bones, ja que Turisme Garrotxa preveu una ocupació mitjana del 85% a tota la comarca i que en alguns casos es pugui arribar a la plena ocupació.

Al llarg del juliol es van omplir, de mitjana, el 55,45% de les places disponibles a Olot, una xifra similar a la de 2021 (55,45%) i quatre punts per sobre de la del 2020 (51,01%). D’altra banda, l’ocupació turística durant els caps de setmana va ser superior al 80%.

Com a conseqüència d’aquest augment en el nombre de visitants, al llarg del mes de juliol també van créixer les atencions fetes des de l’Oficina de Turisme d’Olot. Es va atendre 2.375 persones, el que representa un augment del 21,1% en relació amb l’any passat (1.961 atencions fetes durant el 2021 i 1.561 al 2020). La majoria dels visitants que es van apropar a l’Oficina van ser famílies (50,99%) i parelles (30,23%), principalment procedents de les comarques de Barcelona (24,59%).

D’altra banda, aquest estiu la natura ha continuat essent el principal interès de les persones que visiten Olot i la Garrotxa. La gran majoria dels visitants estan interessats en conèixer la ciutat, el volcà Montsacopa, la Moixinia i la Fageda d’en Jordà. Els itineraris (43,87%) i les activitats en família (8,51%) van ser les més sol·licitades durant el juliol. En total, des de Setmana Santa i fins al Pont de la Puríssima es van portar a terme, i estan planejades, 34 visites guiades arreu de la ciutat i les zones més emblemàtiques d’Olot.

Un altre dels punts d’interès d’aquest estiu ha estat l’Espai Cràter. Un total de 3.178 persones van visitar durant el mes de juliol el nou equipament de la ciutat, que va obrir portes el passat mes de març. Amb motiu de l’època estival, l’Espai Cràter ha ofert una programació de tallers familiars i visites guiades per als mesos de juliol i agost: en total, s’han dut a terme 30 visites comentades a l’exposició sobre vulcanologia i al volcà de Montsacopa i 17 activitats per a infants.

Més promoció turística

Altres novetats que s’han implementat durant els últims mesos per promocionar el turisme de la ciutat han estat la segona edició del Festival de Senderisme dels Pirineus a Olot i la Garrotxa, l’actualització de les publicacions i cinc tòtems informatius del nucli antic per donar a conèixer els deu espais més emblemàtics de la ciutat. A més, a principis d’any també es van senyalitzar els indrets d’interès cultural a través del Garrotxa Cultour. També s’ha treballat en la traducció de la Guia Familiar d’Olot i el fulletó de rutes de la ciutat al castellà, francès i a l’anglès. Paral·lelament, també s’ha impulsat l’OGL Meetings, la unió entre Olot, Girona i Lloret nascuda el 2015, per promocionar els territoris en el sector del turisme de reunions.