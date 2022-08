Unió de Pagesos denuncia que en els darrers dies diversos ramaders del Ripollès han trobat manetes dels filats elèctrics obertes i destrosses en aquestes instal·lacions. El sindicat alerta que això comporta un perill tant per a les persones com també per al bestiar, que pot sortir i provocar un accident. El sindicat insisteix que aquestes accions obliguen la pagesia a supervisar contínuament que els filats estiguin tancats i que no hagi fugit cap animal i també a canviar les peces malmeses per altres de noves, amb el sobrecost que això suposa. Per tot plegat, reclamen solucions «urgents» a l'administració i que s'adeqüi la normativa i es destinin recursos a sancionar les conductes incíviques.

Unió de Pagesos recorda que fa molts anys que la pagesia reclama una solució pels «actes de vandalisme al món rural» entre els quals, asseguren, hi ha l'entrada contínua de persones alienes als sembrats -sigui a peu o amb vehicles- que els aixafen, així com l'entrada amb gossos a zones de pastura «amb els riscos sanitaris que implica per als ramats». Davant de la continuïtat d'aquestes accions, el sindicat exigeix a l'administració «solucions urgents i una adequació de la normativa per acabar amb els danys». Reclamen que, de la mateixa manera que es destinen diners públics per al foment del turisme de muntanya i zones rurals amb vies verdes, entre d'altres, «també se'n destinin no només a fer campanyes d'informació, sinó a sancionar les conductes incíviques». A més, des del sindicat fan una crida a la societat perquè els visitants que van al camp respectin la propietat privada i la feina dels pagesos.