Alerta per xàfecs intensos, pedra i fortes ratxes de vent al Gironès, Selva i Pla de l'EStany

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís indicant l'elevada probabilitat de temps violent al Gironès, Selva i Pla de l'Estany i, en menor afectació, al Baix Empordà.

El Meteocat ha actualitzat el mapa d'avisos i alerta que aquesta tarda, entre les 16.00 hores i les 18.00 hores, aproximadament, a les comarques mencionades hi ha la possibilitat de xàfecs intensos que poden anar acompanyats de pedra, fortes ratxes de vent, esclafits i/o tornados.

Els xàfecs no s'aturaran a la resta del territori gironí que es pot veure afectat per pluges que poden acumular 20 litres per metre quadrat en mitja hora. Al mateix temps, aquestes precipitacions poden anar acompanyades de pedra i ratxes molt fortes de vent.

Protecció Civil demana precaució

La subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, ha assegurat que aquest dissabte és un dia "complicat" per la meteorologia, ja que hi ha paral·lelament dos plans activats. "Ens hi hem trobat alguna vegada, perquè estem en un territori canviant i molt divers", explica, tot i que admet que "no és el més general".

Davant la previsió de pluges localment intenses, Solé ha recordat que cal evitar aparcar els vehicles en rieres o punts subterranis inundables, i no travessar rius o rieres si baixen amb aigua. Així mateix, Protecció Civil ha recomanat evitar estar en zones on hi pugui haver baixades sobtades d'aigua.

Pel que fa a la calor i al risc d'incendis forestals, Solé ha apuntat que "cal evitar del tot" aquelles accions que "puguin comportar un risc". En el marc del pla Infocat, el Cos d’Agents Rurals manté activat el nivell 3 del Pla Alfa a 249 municipis de 23 comarques i té tancat l’accés a 8 massissos: Montsant, Montserrat, Garraf-Foix, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Montmell, Prades, Tivissa-Vandellòs, Cardó-Boix. Amb tot, es tracta d'un episodi "excepcional".