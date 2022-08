Els Bombers continuen remullant l'incendi de les Gavarres, al Gironès, per evitar represes i apagar les soques que han quedat somortes. Sobre el terreny hi ha una dotzena de mitjans, comptant tant terrestres com aeris. El dispositiu es mantindrà durant les hores de més insolació fins entrada la tarda, quan la calor afluixi. Però la preocupació continua perquè s'anuncia un canvi de temps i hi ha el temor que es pugui repetir una tempesta seca damunt del massís. El foc d'aquest divendres, causat per un llamp, ha calcinat unes 2 hectàrees de massa forestal. Les hores de més tensió s'han viscut de matinada, quan una revifalla va tornar a encendre les alarmes. Una vintena de dotacions han aconseguit estabilitzar el foc cap a les tres de la nit.