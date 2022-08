La Costa Brava es troba en la seva màxima esplendor i les xifres d’ocupació turística s’acostes a les de prepandèmia. Però aquesta situació optimista s’ha vist truncada pels talls de llum que afecten, des del 23 de juliol, a Platja d’Aro. Aquests talls duren entre dues i quatre hores i això repercuteix de manera negativa en els comerços, la restauració i l’hostaleria.

Aquests sectors estan tips d’aquesta situació «això es pot aguantar un dia o dos, però en portem més de 10 així», declara Marc Cruanyes, propietari del restaurant El Dorado, «és molt complicat de gestionar, imagina’t la calor que fa en una cuina sense extractor». En la mateixa línia Guillem Díaz, gerent del restaurant Pura Brasa, explica que «un tall de llum ens afecta moltíssim. Quan passa, ens quedem sense el sistema d’ordinadors, per tant, les comandes s’han de fer a mà i no arriben a la cuina, tot el procés s’alenteix. A més, tampoc tenim postres, perquè les neveres no funcionen, ni cafetera ni aire condicionat». Altrament, també apunta que un dels problemes principals és que aquests talls es produeixen a la meitat del servei, quants més clients hi ha «l’últim es va produir fa cinc dies, la llum va marxar entre les vuit i les nou de la nit i no va tornar fins a la una de la matinada». Cruanyes també assegura que «tot això ens afecta negativament, tant des del punt de vista econòmic, com el de la imatge que donem als turistes, ja que no els hi estem oferint un bon servei».

Manuel Canadell, propietari de la botiga Cantamñanas, i president d’ADEM (Associació d’empresaris de Castell-Platja d’Aro) comenta que malgrat les dificultats que causen els talls elèctrics, els comerços són els menys afectats, atès que el seu problema principal és quedar-se sense aire condicionat. Tot i això, es lamenta de la mala imatge que es dona del municipi en general «ens esforcem molt per donar la imatge de destí turístic de qualitat però per culpa d’empreses com Endesa ens veiem perjudicats». El propietari de Cantamañanas també denuncia que «paguem la llum a preu d’or però després la qualitat que ens ofereixen és molt poca». Com a president de l’ADEM declara que «des de l’associació vam rebre totes les queixes i nosaltres les vam canalitzar cap a l’ajuntament, i això és el que ha fet que es comencin a moure».

El que tots els empresaris comparteixen és aquesta incertesa que genera el fet de no saber quan marxarà la llum «estem cada dia amb els dits creuats, a veure si no se’ns talla la llum, i és complicat treballar així» assegura Cruanyes.

Segons el propietari d’El Dorado la raó d’aquests talls de llum és que la línia que abasteix la zona se sobrecarrega, però assegura que «la companyia és totalment inaccessible, fas una reclamació però no passa res, no s’arregla res. Endesa és com un ens eteri, ningú sap on és, ni tan sols l’ajuntament». Díaz també comparteix aquesta desesperació «cada dia truquem i cada dia ens queixem, però són companyies molt grans. Dupliquen el preu de la llum però quan hi ha problemes no donen la cara». Així mateix, Canadell afegeix que «no és normal que a Catalunya, a Platja d’Aro, en ple segle XXI, amb el que paguem, no estiguem preparats per aquesta demanda de llum».