Un remolí va fer caure ahir a la tarda dos arbres a la zona de Fontajau. Els veïns assenyalen que prop de dos quarts de set de la tarda "va venir un fort vent de no més de vint segons" que va tombar-ne un a una plaça i un altre al carrer Narcís Roca i Ferreres, que va envair la calçada. Entre dos o tres veïns van tallar-li algunes branques i van apartar-lo de la carretera per evitar que quedés interrompuda la circulació de vehicles, mentre arribaven els Bombers i la Policia, que van recollir-lo i van apilonar-lo en un aparcament del mateix carrer. Ara, la comunitat resta a l'espera que dimarts els els vinguin a recollir.

Els veïns afirmen que no és la primera vegada que cauen arbres a la zona perquè "no estan en bones condicions" i demanen a l'Ajuntament que actuï per prevenir-ho. Manifesten que alguns tenen branques "podrides" i arrels que han aixecat la vorera. Més d'un veí s'ha entrebancat mentre passejava pel barri i pateixen per si els cau algun arbre a sobre. Demanen "sentir-se segurs" allà "on fan vida".