Les dones, majoria en la judicatura gironina

A la província de Girona hi ha 61 jutges i magistrats en actiu, tant els que tenen una plaça dins la carrera judicial, com els jutges adjunts o en comissió de servei. D’aquests, el 57% són dones, una xifra que demostra la clara feminització que ha experimentat la professió.

Segons les dades del Consell General del Poder Judicial recollides pel Ministeri de Justícia, en total hi ha 26 jutges i 35 magistrats (per accedir a la categoria de magistrat cal superar un concurs i tenir almenys deu anys d’antiguitat). La mitjana d’edat de jutges és de 44,4 anys. Amb tot, si ho mirem per gènere, les jutgesses tenen una mitjana d’edat de 42,4 anys i compten amb una antiguitat mitjana de 12,8 anys dins la carrera judicial. A més, el gruix de les jutgesses se situa a la ratlla dels 31 als 40 anys. En aquest sentit, la mitjana d’edat dels jutges és una mica superior (47,4 anys), ja que és una professió tradicionalment ocupada per homes. Pel que fa a l’antiguitat mitjana, també s’eleva als 15,3 anys.

Amb tot, la bretxa continua existint com més grau de responsabilitat té la plaça: mentre que els jutjats de primera instància són marcadament femenins, a l’Audiència de Girona la tendència és encara contrària: dels 17 magistrats titulars que té, dividits en dues seccions civils i dues de penals, hi ha 5 magistrades enfront de 12 magistrats. La franja dels 55 anys és la que sol ocupar aquestes places, i si la tendència segueix com fins ara, d’aquí a uns anys es veuran més dones als nomenaments discrecionals.

D’altra banda, un 13% dels jutges tenen entre 60 i 70 anys, i només un 16% té entre 20 i 30 anys, fet que s’explica pel llarg camí que han de fer per aprovar les oposicions i graduar-se posteriorment l’Escola Judicial.

Un futur més femení

Si ho comparem amb les dades de fa 10 anys, el primer que destaca és que el percentatge d’homes i dones estava igualat, amb un 51% de jutges i un 49% de jutgesses. Una altra de les diferències és que hi havia deu jutges menys que ara, i l’edat mitjana era dos punts inferior.

La feminització de la carrera de jutge és un fet que s’ha anat consolidant durant els últims anys, un fet que també s’ha generalitzat a les carreres de fiscal i de lletrat de l’administració de justícia. I sembla que el futur es dibuixa encara més femení, ja que les últimes dades del Ministeri de Justícia revelen que l’any 2021 un total de 135 jutgesses van accedir a la carrera judicial pel torn d’oposició lliure a tot l’Estat, una xifra molt per damunt dels 60 homes que també hi van ingressar. L’edat mitjana és de 31 anys.