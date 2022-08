Algunes persones quan marxen de vacances pateixen la síndrome d’estrès vacacional o davallada estiuenca. Això sorgeix quan aquestes tenen dificultats per desconnectar del seu lloc de feina, d’aquesta manera, no aconsegueixen oblidar-se dels problemes diaris.

Segons la psicòloga i professora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Sílvia Sumell i Canalda, això pot provocar diversos símptomes, «poden aparèixer dificultats per a pensar amb claredat, problemes d’atenció, concentració i memòria». Per no patir-los, entre altres, Sumell comenta que «aconsellaria que no estiguéssim pendents del mòbil, no només de la feina sinó per les xarxes socials, els likes i gaudir de les vacances».

Aquest estrès vacacional «afecta persones per a les quals la feina ho és tot i que en el dia a dia tenen poc o gens de temps de lleure, i tampoc tenen temps per a la família i els fills», per aquesta raó, la professora de la UOC explica que moltes vegades «hi ha una tendència en planificar vacances que ens doni temps a tot i això no ajuda a descansar» que «incrementa els nivells d’estrès». Sumell proposa que l’objectiu durant el temps d’oci sigui «desconnectar de tot el que son les tecnologies», ja que comenta que «quan menys ús del mòbil millor, cal centar l’atenció amb el que fem i no tant en publicar coses i enviar coses, gaudir de l’activitat en si».

El 51% de la població activa espanyola declara que està atén dels missatges electrònics i les trucades de feina durant el període de lleure, segons l’informe InfoJobs-ESADE, que Sumell reafirma, normalment son «persones acostumades a fer llargues jornades laborals, que ocupen càrrecs moltes vegades de responsabilitat alta, o bé assumeixen moltes funcions». «Els treballadors amb càrrec d’empleat es connecten durant les vacances a l’oficina en el 45% dels casos; els comandaments intermedis ho fan en el 68%, i els càrrecs directius, en el 84%» declara, també, l’informe.

La psicòloga Sílvia Sumell conclou que si una persona no desconnecta és probable que «quan torni a la feina pot ser que torni cansat, que cometi més errors, costi més concentrar-se i que comenci desmotivat».