Els Mossos fan cada any 1.900 actuacions policials de mitjana per problemes amb ocupacions a les comarques gironines. Són més de cinc al dia de mitjana. La llista inclou des de molèsties per sorolls i discussions fins a delictes comesos per ocupes conflictius, com ara robatoris, amenaces a veïns o tràfic de drogues. Salt, Girona i Figueres són els municipis on la policia s'ha vist obligada a actuar més, però també criden l'atenció pobles de la Selva -com Maçanet o Vidreres- que fa temps que pateixen la problemàtica a les seves urbanitzacions. Per combatre les ocupacions vinculades a la delinqüència, i també aquelles que dia sí dia també provoquen molèsties als veïns, les policies locals gironines reclamen adaptar la llei perquè, en aquests casos, fer-los fora sigui més àgil.

Segons dades facilitades pel Departament d'Interior a través d'una pregunta parlamentària, l'any passat es van denunciar 1.058 ocupacions arreu de les comarques gironines. És a dir, gairebé tres al dia de mitjana. En comparació amb el 2020, un any marcat per l'esclat de la pandèmia, la xifra és més baixa (1.206) però sí que ha anat en augment en relació amb el 2019 (quan a la demarcació es van denunciar 964 ocupacions). Les comarques gironines, líders en ocupacions Dins aquest global s'hi inclouen tota mena de casuístiques. Tant les d'aquells que s'han ficat en un habitatge habitual com les d'altres que han optat per entrar en una segona residència, en un pis que porta temps buit -generalment, en mans dels bancs- o fins i tot en alguna obra que s'ha quedat a mig fer. Si s'analitzen les dades per comarques, durant l'any passat aquella que va concentrar més denúncies per ocupacions és la Selva (396), seguida pel Gironès (303) i, ja a molta més distància, el Baix Empordà (155). I si es posa el focus damunt dels municipis, aquells que encapçalen el llistat són Salt (134), Girona (132), Lloret de Mar (77) i Figueres (71). Però més enllà de les denúncies, les dades d'Interior també permeten analitzar les problemàtiques vinculades a les ocupacions. Perquè si bé hi ha moltes famílies que es veuen abocades a ocupar per necessitat, també n'hi ha d'altres vinculades a la delinqüència o que s'han convertit en un infern per als veïns (pels sorolls i les molèsties que els provoquen). Més de cinc al dia A les comarques gironines, els Mossos d'Esquadra arriben a fer 1.900 actuacions cada any per problemes relacionats amb ocupes. Són més de cinc al dia de mitjana. Aquí, els agents també es coordinen i reben el suport de les policies locals. Segons recull l'estadística, el 2021 els mossos van intervenir en 1.911 ocasions per incidents amb ocupes; el 2020, van arribar a ser-ne fins a 2.129, i el 2019 la xifra va situar-se en 1.863. Amenaces i coaccions a veïns, baralles, molèsties per sorolls excessius, tràfic de drogues, ocupacions il·legals a particulars que s'han pogut frenar, discussions pujades de to, danys a la comunitat, festes en plena matinada, robatoris... La llista és llarga. Inclou tant aquelles actuacions que s'han fet des del primer moment de l'ocupació, com aquelles altres en què la situació ja s'ha enquistat, i els ocupes s'han convertit en font de conflicte. Si el global es desglossa per comarques, aquelles que durant l'any passat han concentrat més actuacions policials són el Gironès (564), la Selva (532), l'Alt Empordà (400) i el Baix Empordà (278). I per municipis, el que encapçala l'estadística és Salt (266 intervencions), seguit de Girona (230), Figueres (190) i Lloret de Mar (99). Esquitxats d'urbanitzacions L'estadística d'Interior també posa en relleu el problema que viu la Selva, una comarca esquitxada d'urbanitzacions, amb les ocupacions conflictives. Bé sigui perquè directament estan vinculades amb la delinqüència (cultiu de marihuana, robatoris) bé sigui perquè els ocupes molesten els veïns o s'hi enfronten si alguna cosa no els va bé. Després de Lloret de Mar, aquell municipi de la comarca on els mossos han hagut d'intervenir més vegades durant l'any passat ha estat Maçanet de la Selva (en 84 ocasions). I per aquest ordre, els segueixen Blanes (82), Vidreres (62), Riells i Viabrea (52) i Santa Coloma de Farners (32). Adaptar la llei Qui pateix de primera mà els problemes que comporten les ocupacions són les policies locals de les comarques gironines. El cap de l'associació que les agrupa, l'inspector David Puertas, admet que els avisos de ciutadans a comissaria alertant que algú està entrant en un pis han anat a més en els darrers mesos. "Tenim moltes trucades d'aquest tipus", explica. David Puertas, que també comanda la Policia Local de Palafrugell, explica que al municipi tenen comptabilitzades unes 230 ocupacions. D'aquestes, la gran majoria han estat per necessitat i, més enllà que el procediment judicial faci el seu curs, no generen problemàtiques als veïns. "En cap cas cal estigmatitzar aquestes ocupacions, i allò que fa falta és trobar els canals per ajudar les famílies", diu l'inspector. Però a Palafrugell sí que hi ha un altre percentatge d'ocupacions -aproximadament, un 10%- que David Puertas admet que els "preocupa" i els "ocupa". Perquè en aquests casos, els ocupes cometen delictes o provoquen molèsties constants a les comunitats. El cap de l'associació de policies locals gironines admet que, en més o menys mesura, aquesta realitat també és compartida arreu de la demarcació. I aquí, a banda de demanar a la ciutadania que denunciï sempre que es trobi en situacions d'aquest tipus, David Puertas també reclama adaptar la llei per evitar que aquestes ocupacions s'eternitzin. "Determinades ocupacions, sovint de pisos de grans tenidors, acaben generant problemes, moltes molèsties i interfereixen de manera greu amb la vida del barri", diu l'inspector. "En aquests casos, el procés per fer-los fora hauria de ser molt més ràpid, i la llei s'hauria d'adaptar a aquestes situacions", valora Puertas.