La pandèmia ha fet augmentar molt la demanda d’activitats recreatives en entorns marins i la Generalitat ha reforçat les tasques de control i inspecció perquè es desenvolupin d’acord amb la normativa. El sector marítim que s’estima que ocupa prop de 4.500 persones i genera prop de 50 milions d’euros anuals de manera directa, essent la Costa Brava un dels principals pols d’activitat, especialment durant els mesos d’estiu.

Els departament d’Acció Climàtica i Interior han tancat un acord de col·laboració segons els quals els Mossos d’Esquadra vigilaran que no hi hagi centres il·legals oferint serveis al marge dels registres oficials de l’Administració i el seu control. Aquests mateixos agents també vetllaran perquè tots els usuaris i centres que ofereixen la pràctica d’activitats marítimes compleixin la normativa relativa a la seguretat de les persones.

Catalunya, els llocs on es poden realitzar aquestes activitats nàutiques i subaquàtiques recreatives són els centres d’activitats marítimes (acadèmies nàutiques, centres d’immersió i centres nàutics). Actualment, hi ha registrats més de 500 centres d’aquestes característiques distribuïts al llarg del territori català. Aquests centres ofereixen la possibilitat de practicar multitud d’activitats, des de la descoberta dels paisatges submarins a través de la immersió o l’esnòrquel fins a gaudir de la navegació a vela, exercitar-se amb caiac o pàdel surf o, fins i tot, fer excursions marítimes amb creuers o embarcacions de motor.

D’acord amb l’Estratègia marítima de Catalunya, la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, com a autoritat marítima en l’àmbit de l’acció marítima, fa temps que treballa en diferents línies de treball per dinamitzar l’activitat econòmica del sector. Així mateix, també vetlla per fomentar la qualitat i seguretat dels serveis que els centres ofereixen a la ciutadania, en especial durant els mesos d’estiu.

Des de començaments de l’any 2022, el Departament executa el Programa de control dels centres d’activitats marítimes de Catalunya, que vetlla perquè els centres d’activitats marítimes autoritzats compleixin el marc normatiu vigent i, per tant, ofereixin serveis de qualitat amb seguretat.

Amb l’objectiu de fer arribar la informació sobre aquests centres, s’han editat uns díptics per informar sobre què són els centres d’activitats marítimes, on es poden practicar activitats marítimes de qualitat i de manera segura i unes bústies de contacte on la ciutadania pot fer arribar informació i queixes sobre pràctiques poc respectuoses o il·legals.