Entre 200 i 450 euros: el peatge per omplir la motxilla de llibres de text

A poc més de dues setmanes de la tornada a les aules, les famílies escuren els darrers dies de vacances amb la mirada posada a l’inici del nou curs escolar, que enguany s’avançarà al 5 de setembre en el cas d’Educació Infantil i Primària, i al 7 de setembre a ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Però abans, caldrà passar per caixa. I és que les famílies gironines hauran de pagar, com a mínim, 200 euros per a equipar als seus fills amb els llibres de text que els han de permetre seguir el nou curs. Aquesta xifra, però, es troba en la taula baixa de despeses i fa referència exclusivament als lots que els centres educatius requereixen als alumnes escolaritzats en l’etapa de Primària. I és que a mesura que els estudiants avancen graons, també ho fan els preus. En aquest sentit, omplir la motxilla dels alumnes d’ESO costarà, de mitjana, 350 euros. Un preu que inclou les matèries obligatòries, però no les optatives. En el cas de Batxillerat, i en funció de la modalitat escollida, la despesa s’eleva fins als 450 euros.

Amb l’objectiu de minimitzar la barrera del preu, democratitzar l’accés als llibres de text i reduir la petjada ecològica, cada vegada són més els centres educatius que impulsen circuits de reutilització de llibres. És el cas de l’escola Pla de Girona, que des de fa més de 10 anys ofereix la possibilitat a les famílies d’aprofitar els llibres que ja han utilitzat altres alumnes. I és que si el lot de llibres nous supera els 200 euros al mercat, a través d’aquest sistema les famílies poden llogar llibres reutilitzats a l’escola pagant, només, 7 euros per volum. En total, la despesa per curs es redueix fins als 49 euros. Això sí, hi ha un compromís, que es tradueix també en un aprenentatge. «Hauran de tenir cura dels llibres i retornar-los en bones condicions», explica la cap d’estudis del centre, Gemma Vicens. Abans de finals de curs, doncs, els docents recullen els llibres dels alumnes que s’han sumat a la reutilització, els revisen i els guarden per als nous estudiants. I és que tot i que quan es va posar en marxa la iniciativa eren pocs els que s’hi van acollir, ara, celebra, el 98% de les famílies aposten per reutilitzar els llibres. «Els pares estan molt agraïts, l’inici de curs comportava una despesa molt gran i aquesta fórmula ens permet aprofitar els recursos que ja tenim», afirma. A més, a nivell intern han establert que la coordinació del centre només podrà canviar els llibres cada quatre anys per a garantir així l’eficàcia del circuit de reutilització.

A banda del banc de llibres, altres centres educatius aposten per iniciatives de reutilització com ecoBooks, gestionat per Iddink. Una altra alternativa, més casolana i per a particulars, és la plataforma Wallapop, on els llibres de text estan a la venda a partir de 10 euros l’exemplar.

Des de la Llibreria Empúries de Girona asseguren que la reutilització de llibres de text s’ha notat molt en la campanya d’enguany. «Hem notat que les escoles han demanat menys llibres perquè estan impulsant més iniciatives de reciclatge i tenen el ferm compromís de les AMPES». Un casuística que afirmen que ha «canviat molt» en els darrers anys, quan es compraven, cada curs, el gruix dels llibres de text. Des de la cooperativa Abacus de Girona també han detectat que les escoles els han demanat menys llibres impresos, fet que també atribueixen al respectiu treball amb llicències digitals.

Els uniformes inflen la factura

Els llibres de text, però, no seran l’única despesa a la que hauran de fer front les famílies abans de submergir-se en el nou curs. I és que a banda del material acadèmic, els uniformes (tant si són el codi oficial de vestimenta com si són d’ús esporàdic) eleven, encara més, la factura. En el cas dels centres concertats que requereixen uniforme durant tota la jornada escolar, el seu cost pot superar els 150 euros, mentre que els xandalls de les escoles públiques i concertades (sumant l’equipació d’hivern i la d’estiu) freguen els 100 euros.