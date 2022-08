La Jeni Girón s’atura a l’aparador de la llibreria i ressegueix amb la mirada els exemplars exposats. Però sap que avui no és dia de deixar-se arrossegar per cap temptació. Duu un llistat a la mà amb els deures que, abans d’encetar el nou curs, haurà d’haver fet com a mare: comprar els llibres de text del seu fill que, al setembre, començarà 1r d’ESO en un institut gironí. A més, també té una altra filla que estudiarà un cicle formatiu i que «també necessitarà llibres».

Per a poder fer front a aquesta doble despesa, que assegura que fregarà els 600 euros, ha hagut de renunciar a «moltes coses»: «He deixat de pagar el rebut de la llum i el del gas per a poder comprar els llibres», confessa. I fins i tot, també s’ha vist obligada a posposar la compra del supermercat. Tot i això, té clar que ara la prioritat és l’educació dels seus fills. Aquest, però, és el primer any que haurà d’afrontar aquesta despesa «extremadament elevada», ja que assegura que en l’etapa d’Educació Primària es va poder beneficiar de la reutilització de llibres. «A l’anterior escola pagava 70 euros per curs i ara n’he de pagar 300», lamenta. El seu fill, que ha seguit fil per randa l’explicació de la mare, assegura que el cost dels exemplars serà «una manera d’aplicar-se encara més». En el cas de l’Alejandro, la factura ha superat els 250 euros. El seu fill, però, començarà 1r de Primària. «És el primer any que hem de comprar llibres, i entre el material i l’escola haurem de renunciar a moltes coses», assegura. Una factura similar a la de Joana Rojas que, amb una filla a punt de començar 2n de Primària i un fill a P4, ja vaticina que en els propers anys se li dispararà el pressupost: «no sé com ens ho farem», sosté.