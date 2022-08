Ahir es van obrir les inscripcions per a la segona cursa de la Dona de Ripoll, que es farà el diumenge 25 de setembre. Vist l’èxit de l’any passat, quan hi van participar 650 persones, enguany es vol superar aquesta xifra. Es tracta d’un esdeveniment solidari, no competitiu, inclusiu i apte per a totes les edats i condicions. Hi poden participar dones i homes, i de fet s’anima a tothom a prendre’n part per vèncer el càncer.

El recorregut serà urbà i tindrà una llargada de cinc quilòmetres. En els 12 euros que costa les inscripcions també s’inclou una samarreta i un obsequi. A més, en obtenir un dorsal també s’entra en un sorteig de diversos lots de productes d’establiments locals. També hi ha l’opció de col·laborar amb la causa sense participar en la cursa. Els fons que es recaptin amb aquesta Cursa de la Dona aniran destinats a la Fundació Oncolliga, que s’ha compromès a beneficiar amb els diners a malalts de càncer i les seves famílies al Ripollès. Tanmateix, es duran a terme diverses activitats complementàries, com entrenaments els tres dimecres previs de la cursa (7, 14 i 21 de setembre, a les 18.30 h a la plaça Ajuntament) i d’altres activitats que s’aniran anunciant pròximament.