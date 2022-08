El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill per intensitat de pluja fins aquest dijous al vespre a les comarques gironines. Les precipitacions poden superar els 20 mm en 30 minuts i els ruixats aniran acompanyats de tempesta i localment de pedra o calamarsa. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Inuncat a les comarques del litoral i prelitoral nord i central; al Pirineu i Prepirineu oriental i a la Plana de Vic. El Meteocat també ha emès un avís per mal estat de la mar i Protecció Civil ha activat la prealerta del Procicat per onatge. Es poden produir onades superiors als 2,5 metres (maregassa) a la costa de l'Alt Empordà a partir d'aquest dijous a la tarda i fins divendres al migdia.

Els xàfecs d'aquest dijous al migdia estan sent localment forts i a Vic, s'han enregistrat 24 mm en 30 minuts. Davant d'aquesta afectació i les previsions del Meteocat, el Servei Català de Trànsit demana màxima prudència en els desplaçaments. Banderes vermelles per tempesta elèctrica i mala qualitat de l'aigua Protecció Civil informa aquest dijous al migdia que en alguns municipis de la Costa Brava es prohibeix el bany per tempesta elèctrica. Hi ha banderes vermelles en platges com les de Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Palamós. Consulta l'estat de les platges gironines Per mala qualitat de l'aigua, també es prohibeix el bany a la platja Punta de Roses; a Mas Pinell de Torroella de Montgrí; a la platja del Fòrum a Sant Adrià del Besòs; a Viladecans i a la platja de l'Estany de Gavà; Els Bombers atenen 276 avisos pel temporal des de dimecres El temporal ja va causar algunes afectacions a Catalunya aquest dimecres. Les tempestes que van caure sobretot a l'est de Catalunya van deixar més de 50 mm en sectors de la Garrotxa i del Vallès Occidental. A Olot, van caure 97 mm i va ser el dia més plujós a la ciutat des del 22 de gener de 2020, durant el temporal Glòria. Un intens temporal causa inundacions, tomba vaixells i fa caure arbres Entre les 7 i les 14 h d'aquest dijous, els Bombers han atès 35 avisos relacionats amb el temporal d'aquest dimecres, principalment per arbres caiguts. Des d'aquest dimecres a les 17 h, n'han atès un total de 276.