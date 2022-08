Banyoles va tancar dimarts «amb gran èxit d’assistència» les Festes d’Agost, la tradicional festa petita de la localitat. La programació, que s’ha allargat sis dies, ha comptat amb una quarantena d’actes per a tots els públics, des de les actuacions de Germà Negre a Guillem Roma, passant per l’Orquestra Maribel o la Cobla La Principal de Porqueres.

El regidor de Festes de l’Ajuntament de Banyoles, Miquel Cuenca, va destacar ahir a través d’un comunicat que l’edició d’enguany ha permès la «recuperació de la plena normalitat». En aquest sentit, va afegir que «després de tres anys, hem pogut tornar a viure la festa petita amb un extens programa d’actes on s’han recuperat els principals trets identificatius de les Festes d’Agost». Amb tot, al llarg de la cita s’han recuperar les propostes de cultura popular tradicional com els correfocs, la cercavila degegants i capgrossos i l’exhibició castellera, que s’han celebrat sense cap restricció.

A més, el regidor de Festes va celebrar que «hi havia ganes de festa, de sortir al carrer i de viure les activitats i això s’ha notat amb la gran afluència ciutadana a tots els actes, especialment al Carnestoltes d’Estiu», una de les activitats més esperades de les Festes d’Agost per a la gent jove. Del programa d’actes, només s’han hagut de suspendre dues activitats a causa de la pluja. En concret, dissabte a la tarda es va haver de cancel·lar l’espectacle familiar Qué buen día! de Maite Guevara i la visita guiada al jaciment de Vilauba.

Dues presumptes agressions

Els cossos policials investiguen dues possibles agressions a Banyoles durant les Festes d’Agost. D’una banda, els Mossos d’Esquadra van rebre un avís per una presumpte punxada a un noi diumenge a les tres de la matinada al Passeig de la Draga. Tot i que de moment no ha presentat denúncia, els Mossos d’Esquadra van assenyalar ahir que la presumpte víctima va notar una punxada i, després, es va marejar.

En paral·lel, la Policia Local de Banyoles investiga una presumpte agressió per part d’un grup de noies a una altra menor d’edat dissabte a la nit al parc de la Draga. Després de rebre l’avís, els agents es van desplaçar al lloc dels fets i van identificar la noia, que segons la versió policial no presentava lesions. De moment, la Policia Local de Banyoles no ha rebut cap denúncia.