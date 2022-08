«Ha estat un any amb un risc molt extrem d’incendis»

L’episodi de pluges dels últims dies ha remullat zones que feia mesos on no hi queia una gota d’aigua, com ara el Cap de Creus. Però no ha plogut a tot arreu, i la sequera que acumulen molts municipis de l’Alt Empordà ha fet que els Agents Rurals hagin activat el Pla Alfa 3 (el nivell màxim) per l’elevat risc d’incendi que hi ha en 12 municipis de la comarca.

El dimecres al matí, abans de l’arribada dels ruixats, la previsió era d’activar per l’endemà el pla en 17 municipis de l’Alt Empordà, inclosos els massissos del Cap de Creus i l’Albera. L’arribada de vent de tramuntana sumat a la forta sequera van ser els responsables de la decisió. Però unes hores després, els pronòstics de pluja a la zona van fer replantejar la mesura, que va quedar anul·lada.

Les pluges esperades, però, només van descarregar a la zona del Cap de Creus i a cinc dels municipis on es preveia l’activació. Per això, els Agents Rurals van tornar a activar-lo ahir al matí a 12 municipis (Cantallops, Colera, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Llançà, Mollet de Peralada, Portbou, Rabós, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga i Vilamaniscle), i al massís de l’Albera, on només van acumular-se dos litres per metre quadrat de precipitacions.

«La nostra intenció és ser el màxim de dinàmics i que el ciutadà tingui la percepció de risc d’incendi al moment», explica el cap de la regió de Girona, Ignasi Dalmasses. «De vegades és difícil perquè depenem de la previsió i intentem ajustar al màxim la zona on s’aplica», subratlla. «L’objectiu és que quan ho activem no hi hagi persones a les zones restringides, i per això necessitem temps per activar els cartells i que la gent estigui informada», comenta. Aquestes restriccions es mantindran fins que les condicions de risc d’incendi siguin més favorables.

El Pla Alfa consta de tres fases de risc d’incendi, on el 3 és el màxim i comporta restriccions i prohibicions. L’activació es fa d’acord amb criteris estrictament tècnics, que s’avaluen diàriament. Segons explica el responsable, entre els elements més determinants hi ha la situació de la vegetació: «fins ahir al Cap de Creus feia 100 dies que no hi queia ni una gota», aclareix. Dalmasses explica que diàriament es recullen mostres de vegetació per calcular la humitat que té, i per així saber de quina manera pot cremar en cas d’incendi.

També és determinant la situació meteorològica i l’històric de pluges que hi ha hagut a la zona, i les temperatures que ha fet. Tot plegat fa que la vegetació i l’arbrat pugui ser un polvorí perfecte per un incendi.

Dalmasses assegura que enguany «ha estat un any amb un risc molt extrem d’incendis» a Catalunya i també a les comarques gironines, i que s’han hagut de fer diversos tancaments a espais naturals gironins de llarga durada. Per últim, recorda que la prevenció «funciona», i apel·la a la consciència ciutadana per extremar al màxim les condicions de risc. «És molt important que quan s’accedeix a un espai natural la gent sàpiga on informar-se i què pot fer i què no», conclou.