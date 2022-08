Girona, a la cua de la recuperació entre els principals aeroports de l’Estat

Tot i la recuperació turística que, sense dubte, han experimentat les comarques gironines durant aquest estiu, a l’aeroport de Girona-Costa Brava li està costant tornar a agafar el ritme d’abans de la pandèmia. Les instal·lacions de Vilobí d’Onyar han rebut, entre els mesos de gener i juliol de 2022, un total de 719.699 passatgers, el que el situa a la cua de la recuperació entre els vint principals aeroports de l’Estat. I és que Vilobí ha tingut, durant els primers set mesos de 2022, gairebé un 34% menys d’usuaris que durant el mateix període de 2019, abans de la pandèmia. Dins el llistat dels vint principals aeroports de la xarxa d’Aena -en què Girona ocupa la divuitena posició-, aquest descens és el més pronunciat.

Una de les causes d’aquetsa caiguda és el fet que ha deixat de venir turisme rus. Abans de la pandèmia i de la posterior guerra d’Ucraïna, l’aerolínia russa Pobeda Airlines ocupava una posició destacada a l’aeroport gironí, i en les darrers anys el seu nombre de clients havia anat a l’alça. Tot plegat es va aturar a mitjans de 2020, amb l’arribada de la covid-19, i des de llavors Pobeda no ha recuperat les seves operacions a Vilobí.

A més, cal tenir en compte que l’aeroport de Girona està molt enfocat a la temporada d’estiu -a l’hivern només queden uns quants vols testimonials de Ryanair-, de manera que durant els primers mesos de l’any el trànsit ha estat més aviat fluix. També cal tenir en compte que l’aposta de Ryanair per Girona ja no és tan forta com anys enrere, ja que fa temps que prioritza el mercat barceloní. En aquest sentit, el nombre de vols que decideixi tenir Ryanair a Girona és clau per a l’evolució de l’aeroport, ja que es tracta de la companyia que més viatgers transporta amb molta diferència. Això sí, cal tenir en compte que Transavia ha mantingut la seva aposta per connectar Girona amb Holanda i que Jet2 ha recuperat els seus vols amb el Regne Unit després d’una interrupció de dos anys a causa de la pandèmia.

De tota manera, el retrocés en el nombre de viatgers no es veu reflectit en la quantitat d’operacions que es porten a terme en aquestes instal·lacions. Entre gener i juliol, s’han realitzat a Vilobí d’Onyar 12.170 operacions (és a dir, enlairaments i aterratges), que suposen un creixement del 23,7% respecte el 2019.

El que també ha crescut, a més, és el transport de mercaderies. En el que portem d’any, per l’aeroport gironí s’han transportat 67.597 quilos, que representen un creixement de gairebé el 40% respecte l’any 2019. Per tant, malgrat que l’aeroport gironí està més enfocat al turisme que a les mercaderies, es pot mostrar satisfet en aquest apartat.