Les últimes pluges han caigut de manera irregular al territori gironí, però han descarregat amb força a la Garrotxa, sobretot a Olot, on van caure un centenar de litres que van caure a Olot dimecres a la tarda. L’Ajuntament va tallar preventivament els accessos a ronda Fluvià pel risc de crescuda del riu, i es van veure múltiples imatges de carrers inundats i clavegueres col·lapsades, però sortosament l’episodi no va deixar cap ferit. Els Bombers van rebre sis avisos per inundacions o arbres caiguts, cap d’important. En tot cas, la força amb la qual va descarregar durant un curt període de temps (en mitja hora ja havien deixat 45 litres per metre quadrat) va suposar un rècord d’intensitat d’aigua en un sol dia, i és que al municipi no hi havia plogut tant des del gener de 2020, durant el temporal Glòria, que en aquest cas va arribar a fer desbordar el riu Fluvià i va provocar múltiples incidències.