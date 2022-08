La residència per a persones amb discapacitat al Monestir de Sant Daniel estarà al 2024

La futura residència per a persones amb discapacitat intel·lectual, gestionada per la Fundació Ramon Noguera i que s’ubicarà a les instal·lacions del Monestir de Sant Daniel de Girona, serà una realitat al 2024.

Gairebé dos anys després de segellar l’acord entre la Fundació Ramon Noguera i les Religioses Benedictines del Monestir de Sant Daniel, el projecte està pendent de rebre els permisos per a començar a construir l’edificació. A finals de l’any passat, però, ja es va dur a terme la primera fase de l’enderroc de l’antic galliner del Monestir, on s’aixecarà l’edifici residencial. La previsió, assegura la directora gerent de la Fundació Ramon Noguera, Pepita Perich, és que les obres es reprenguin al llarg d’aquest 2022. «El projecte avança dins dels terminis previstos, la construcció de la residència culminarà al 2023 i entrarà en funcionament al 2024», apunta.

A més, en tractar-se d’una construcció que s’ubicarà en un entorn d’elevada riquesa patrimonial i, en conseqüència, protegit, també hi ha intervingut el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, a més de l’àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona. Tot i això, la nova residència serà un edifici independent a les actuals instal·lacions de la comunitat benedictina de Sant Daniel, que s’ubicarà dins del mateix complex però en una zona annexa, actualment en desús, a l’altra banda del pati interior. Amb tot, Pepita Perich assegura que del mil·lenari monestir «no se’n tocarà cap estructura».

Submergir-se en la comunitat

La futura residència acollirà fins a 30 persones amb discapacitat intel·lectual i apostarà perquè els usuaris puguin submergir-se de ple en la vida comunitària, tant a nivell de barri com amb el Monestir de Sant Daniel. «La nostra voluntat és que els residents facin molta vida al barri de Sant Daniel, en un entorn privilegiat envoltat de natura», assenyala la directora gerent de la Fundació Ramon Noguera.

La creació del nou equipament dona resposta a una necessitat creixent i, alhora, urgent: la manca de places per acolliment residencial de les persones amb discapacitat intel·lectual. «Les persones amb discapacitat intel·lectual que atenem als centres de dia es van fent grans, així com també les seves famílies, i necessitem aquestes places per a poder-les acompanyar al llarg de tota la seva vida», explica Perich. I és que, a curt termini, molts usuaris ja no podran viure als seus domicilis, ja sigui per orfenesa, envelliment prematur o afectacions greus.

D’altra banda, el projecte permetrà contribuir a la sostenibilitat de la comunitat benedictina i, alhora, preservar el patrimoni cultural mil·lenari del Monestir de Sant Daniel. I és que durant els 49 anys de concessió, la Fundació Ramon Noguera pagarà un cànon mensual a la comunitat monàstica. Aquesta aportació econòmica servirà, a la vegada, per a contribuir al manteniment del Monestir de Sant Daniel.

Amb tot, el projecte dona continuïtat als nuclis residencials impulsats per la Fundació Ramon Noguera, que actualment compta amb 130 places ubicades a Girona, Sarrià de Ter, Cassà de la Selva i Llagostera. «Suposa l’ampliació del nostre projecte d’habitatges per a persones amb discapacitat intel·lectual», subscriu Perich.

Nova etapa pel Monestir

La priora del Monestir de Sant Daniel, Maria Assumpció Pifarré, assegura que la nova residència «donarà vida» a la comunitat monàstica, que actualment només compta amb 5 monges. «Estem molt il·lusionades amb el projecte perquè, tal i com ens demana el papa Francesc, hem d’obrir els monestirs a obres socials», assegura. A més, afirma que «és molt bonic i essencial poder acollir les persones» i afegeix que «és el moment de comprometre’s amb la realitat social del nostre món i ser sensibles al patiment de tota la humanitat».

Tot i que el funcionament de la nova residència no interferirà en la vida monàstica, Pifarré confessa que estan «molt emocionades» amb l’arribada dels nous veïns, que obrirà una nova etapa per al Monestir de Sant Daniel.