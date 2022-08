Roses traurà les palmeres del passeig del mar per evitar riscos en nous aiguats

«Va ser una trompa d’aigua que va caure amb molta intensitat durant uns 20 minuts, com si algú tingués un dipòsit i l’obrís de sobte a tota pressió». Així explicava l’alcalde de Roses, Joan Plana, com va viure el municipi aquesta tempesta, que tot i que va durar poc, va deixar uns 40 litres per metre quadrat i va provocar diversos estralls per culpa de les fortes ventades que van fer caure diverses palmeres del passeig Marítim i de l’avinguda de Rhode.

La pluja va caure amb intensitat a molts municipis gironins, sobretot a Olot, on van caure prop d’un centenar de litres per metre quadrat, o a la Vall de Bianya, amb 80 litres més. Però va ser a Roses on es van xifrar més incidències, sortosament sense ferits.

Les més destacades van ser les tres embarcacions que van veure’s arrossegades pel temporal i van quedar encallades, una a la sorra, l’altra al port esportiu i l’última a l’espigó. Totes tres van ser retirades ahir al matí amb efectius de Salvament Marítim i la unitat subaquàtica dels Bombers. El municipi també va veure com diverses de les característiques palmeres de la primera línia de mar queien per la intensitat de la pluja. Dues van caure a sobre de vehicles, en un dels quals hi havia gent dins que no va patir ferides.

És la segona vegada que la pluja i el temporal han fet caure les palmeres del passeig marítim, l’altre va ser l’octubre de 2018 durant un temporal que va provocar lesions a una dona. «Creiem que hem de ser conscients que, amb l’emergència climàtica, les temperatures canviaran i els temporals seran cada vegada més freqüents», sosté l’alcalde. Per tal de prevenir nous riscos per la ciutadania de cara a pròxims aiguats, han encarregat la substitució d’aquests arbres a l’empresa municipal de jardineria ROSERSA, que farà un estudi per proposar noves espècies d’arbrat autòcton.

La retirada de les actuals palmeres, que van ser instal·lades durant els anys 70 per iniciativa del llavors alcalde Joan Subirà, podria fer-se en les pròximes setmanes. De moment l’Ajuntament està revisant l’estat dels arbres restants per prioritzar-ne l’ordre de retirada. «Hem de ser conscients que cal prendre mesures per adaptar l’espai públic a tempestes com aquestes, que segurament seran cada vegada més violentes», va subratllar Plana.

Girona passada per aigua

L’episodi de pluges va afectar arreu a les comarques gironines, però l’aigua va caure de forma irregular. Molts municipis gironins estan entre els més passats per aigua a tot Catalunya entre dimecres i dijous al matí, i de fet on van caure més litres és a Olot, la Vall de Bianya i la Vall d’en Bas (65,2 l/m2). La majoria d’incidents va tenir lloc dimecres a la tarda, on els Bombers van arribar a rebre un centenar d’avisos, la majoria a Girona i a Roses per arbres caiguts i inundacions a carrers i a pisos baixos d’edificis. Algunes pluges van tornar a descarregar a ahir a la tarda, com ara a Vilobí d’Onyar, on van caure 18 litres, Cassà de la Selva, on se’n van concentrar 17 i a la Vall d’en Bas, on van descarregar 12 litres més. Amb tot, la tempesta es va anar concentrant cap a la Catalunya central i al Pirineu, on van caure alguns litres.

Durant aquest últim dia de pluges els Bombers van rebre una desena d’avisos a la província de Girona, totes per assistències menors, com ara la retirada d’un arbre plataner de 30 metres a Sant Gregori que va caure prop d’una línia elèctrica, o la retirada d’una claraboia que va caure del sostre d’una casa al carrer Sant Cugat de Fornells de la Selva.

A la Costa Brava, el risc de tempesta elèctrica i en altres casos la brutícia i la mala mar va obligar a posar la bandera vermella a diverses platges.

El Meteocat no preveu més pluges per avui i només manté un avís a l’Alt Empordà per onades que poden superar els dos metres i mig.