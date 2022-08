L’aeroport de Giron està experimentant aquest estiu els efectes de la vaga dels tripulants de cabina de Ryanair. La responsable de la companyia a Espanya i Portugal, Elena Cabrera, va afirmar ahir que l’aturada no està tenint èxit i que no està justificada. «Tenen unes condicions de treball molt bones i el que proclamen no és veritat», va indicar, tot recordant que l’empresa té dret a exercir «repersàlies» contra els treballadors que no estiguin respectant els serveis mínims decretats pel ministeri de Transports.

Tanmateix, la portaveu del sindicat USO -un dels convocants de la vaga-, Lídia Arasanz, assenyala que han hagut d’interposar denúncies perquè hi ha treballadors que no guanyen el salari mínim interprofessoinal. A més, també subratlla que, malgrat que l’empresa diu que la vaga no està fent efecte, ja porten 105 treballadors expedientats i divuit d’acomiadats. També critica que els serveis mínims són «abusius» i demana a l’Estat que hi intervingui.