La circulació de trens de les línies R11 i RG1 des de Girona en direcció Barcelona va quedar aturada ahir al matí durant un parell d’hores per la caiguda d’arbres a la via, segons va informar Renfe. El tall en les línies es va produir, concretament, entre les estacions de Girona i Maçanet de la Selva en direcció Barcelona, segons va informar Protecció Civil, que va posar en peralerta el pla Ferrocat. Els viatgers amb origen Girona que es dirigien a la capital catalana van ser encaminats amb trens d’alta velocitat per tal que poguessin arribar al seu destí.

Diversos tècnics de la companyia es van dirigir al lloc dels fets per tal de resoldre la incidència, cosa que van aconseguir cap a dos quarts d’onze del matí. A partir de llavors, la circulació de trens entre la capital catalana i la gironina es va restablir amb normalitat. Aquest no és l’únic incident que es produeix a les comarques gironines per la caiguda d’un arbre aquest estiu. El passat mes de juliol, la circulació de combois entre Blanes i Maçanet de la Selva també es va veure aturada un matí, durant tres hores, per la caiguda d’un arbre sobre la catenària. En aquella ocasió, les afectades també van ser les línies R11 i RG1, de manera que Renfe va gestionar un servei alernatiu per carretera per tal de facilitar la mobilitat dels viatgers.