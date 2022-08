La intervenció per arranjar les esquerdes que s’hi havia detectat a l’escultura Homenatge a Pau Casals forma part d’un conjunt d’actuacions de manteniment previstes en diverses escultures de l’art urbà de la ciutat. Entre els treballs hi ha la Capsa de la Llum de Jaume Plensa a la rotonda de davant de Correus. en aquest treballs ja s’hi va fer una primera intervenció per treure amb cure les herbes que havien aparegut a la part superior de l’element escultòric. En el pla d’actuació també hi ha prevista una acció a l’obra dels arquitectes Fuses i Viader a la plaça de Salvador Espriu, entre d’altres. A més a més, ja es va fer una actuació de manteniment i reparació a Les Lletres Toves, de Torres Monsó l’any passat.