L’exprimer ministre escocès, Alex Salmond, va visitar ahir el Museu Memorial de l’Exili (MUME) juntament amb la Consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. Durant gairebé una hora de visita, la consellera i l’exministre van repassant la història que recull el museu. Ciuró va dir que és un «homenatge a l’exili que van patir molts republicans que fugien del feixisme» i ho va lligar amb l’actualitat, assegurant que «l’exili no és ni intemporal ni del passat». En aquesta línia, va fer referència a l’exili dels civils per la guerra d’Ucraïna, però també dels «nostres legítims representants». Ciuró també va assegurar que a Escòcia es va poder fer el referèndum gràcies al fet que «a l’altra banda hi havia algú que volia dialogar i parlar». Mentre que a Catalunya, «a l’altre costat no hi ha interlocució». I va afegir: «El Regne Unit va permetre el referèndum i va fer una proposta de persuasió, a Catalunya vam rebre garrotades».